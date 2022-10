Jeden z największych outletowych salonów Adidas w nowej odsłonie

Sklep Adidas w warszawskim centrum handlowym Factory Ursus przeszedł metamorfozę. W nowoczesnych wnętrzach urządzonych w duchu zrównoważonego rozwoju znalazła się m.in. Strefa Chillout dla klientów.

W warszawskim Factory Ursus, zarządzanym przez Neinver, otwarty został jeden z największych w Polsce salonów outletowych marki adidas.

Sklep zwiększył powierzchnię do 837 m² i przeszedł gruntowną przebudowę oraz zmianę aranżacji wnętrz.

Nowoczesne wnętrza i strefa chilloutu

Sklep był obecny w pasażach Factory od wielu lat, jednak w ostatnim czasie zyskał dodatkowe ponad 300 m². Sklep zyskał nowoczesną, przestronną aranżację wnętrz zgodną z najnowszym konceptem.

Sklep Adidas w warszawskim centrum handlowym Factory Ursus przeszedł metamorfozę. fot. mat. prasowe Neinver

Przestrzeń zakupów uzupełnia Strefa Chillout, której motywem przewodnim stała się piłka nożna. To miejsce dla osób, chcących odpocząć i zrelaksować się podczas zakupów, pozostając jednak w energetycznym, sportowym nastroju spod znaku adidas. Zadbano również o inkluzywne manekiny, by zgodnie z filozofią marki, podkreślać równość w sporcie.

Zrównoważony rozwój

Outlet adidas w Factory Ursus to miejsce zwracające uwagę na kluczowy obszar działań marki adidas, jakim jest zrównoważony rozwój, gdzie jeden z elementów zakłada zastąpienie poliestru pierwotnego poliestrem z recyklingu do 2024 roku wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe. Działania firmy w tym obszarze zostały przedstawione zarówno w wystroju przymierzalni, jak i ukazane w witrynie sklepu.