Jesień w Portugalii? Te meble mają ją przypominać

Jesień to najspokojniejsza pora roku, słońce jest niżej na niebie, ptaki powoli wylatują do ciepłych krajów, zieleń natury zmienia się w żółć, pomarańcz, czerwień i brąz... Wraz z nadejściem jesieni polska marka Nobonobo przygotowała dla miłośników dobrego designu premierę kolekcji MARGO, zaprojektowaną przez utalentowanego, portugalskiego projektanta – Nelsona de Araújo. Margo inspirowana jest jesienią w Portugalii i fascynującym pożegnaniem lata.

Świeże spojrzenie i zamiłowanie do prostych form – właśnie to łączy wschodzącą gwiazdę europejskiego designu, Nelsona de Araújo i markę Nobonobo. W efekcie ich współpracy powstała kolejna unikalna kolekcja MARGO, która wymyka się tradycyjnym schematom. To już druga wielka premiera tego zdolnego, młodego, portugalskiego designera dla znanej polskiej marki.

Magia jesieni w Portugalii

- Do stworzenia kolekcji Margo zainspirowała mnie jesień w Portugalii – swoimi kolorami, zapachami i atmosferą. Chciałem przekazać całą tę energię i magię w każdym detalu, a jednocześnie stworzyć wygodne, ponadczasowe meble, dzięki którym możemy odpocząć po stresującym dniu w pracy, bądź spędzić czas z ulubioną książką – mówi projektant Nelson de Araújo.

W skład kolekcji Margo wchodzi sześć modeli: dwie sofy, puf, fotel oraz 2-modułowy zestaw narożny. Symetria, która jest przewodnim motywem w kolekcji, tworzy prostą linię i minimalizm, który ma szanse nadać każdemu wnętrzu niepowtarzalny charakter. Piękne drewniane podstawy podkreślają detal rzemiosła oraz jakość wykonania całości produktów. Dodatkowo marka Nobonobo zaprojektowała komfortowe, głębokie siedzisko, które jest w MARGO dość nisko. Opcją dodatkową są poduchy jako podłokietniki oraz dodatkowe poduchy oparciowe dla osób lubiących zapadające się gnieciuchy.

Warto zaznaczyć, że wypełnienie produktów z kolekcji MARGO jest wykonane z wykorzystaniem systemu SoftLayers™. Dany system to kompozycja specjalnie dobranych pianek elastycznych dla uzyskania najlepszego komfortu. Selekcjonowane pierze są naturalne i charakteryzują się wysoką klasą sprężystości. Istnieje również możliwość zamiany na wypełnienie antyalergiczne.

Wschodząca gwiazda europejskiego designu

Unikalne, eleganckie, ponadczasowe i funkcjonalne. Właśnie takie są projekty z portfolio młodego portugalskiego projektanta. Nelson de Araújo to utalentowany designer, który ma własną wizję projektowania i kieruje się zasadą „mniej, ale lepiej”.

Nelson de Araújo ukończył wydział projektowania produktu na uniwersytecie Escola Superior de Tecnologia e Gestão w mieście Viana Do Castelo. Swoją pasję do designu odkrył podczas pobytu we Włoszech, gdzie uczestniczył w programie Erasmus na Università Degli di Palermo. To doświadczenie ukształtowało jego wizję projektowania mebli. Projektant dąży do perfekcji w każdym detalu, inspirują go piękno natury, fotografia i podróże. Swoją mantrę projektową definiuje dwoma słowami – minimalizm i równowaga. Wizja Nelsona doskonale łączy się z misją marki Nobonobo, którą jest tworzenie ponadczasowych, unikalnych i funkcjonalnych produktów do aranżacji wnętrz.