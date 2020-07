Joanna Studzińska z kolektywu Mamy Projekt: Tworzenie wystaw dla dzieci nigdy nie jest proste

Odpowiedni design, duża dawka wiedzy podana w angażujący sposób. Do tego jasne i precyzyjne komunikaty i całość zaaranżowana zgodnie z nowymi zasadami funkcjonowania w przestrzeniach publicznych. To wszystko można znaleźć na wystawie „Przeciek" w CEE Hydropolis we Wrocławiu, najnowszej ekspozycji kolektywu Mamy Projekt, który tym projektem porusza problem malejących zasobów wody w przyrodzie.

– Tworzenie wystaw dla dzieci nigdy nie jest proste. Wszystko musi być spójne i przejrzyste. Dzięki temu każdy, kto pojawi się na wystawie doskonale odnajdzie się w jej przestrzeni. „Przeciek" jest wyjątkowy ponieważ tak trudny ekologiczny temat chcieliśmy pokazać w przystępny sposób. Stąd pomysł by całość kojarzyła się z wodą, a przykłady odwoływały się do naszego codziennego życia – mówi Joanna Studzińska z kolektywu Mamy Projekt.

Otwarcie wystawy zbiegło się w czasie z wprowadzeniem nowych zasad funkcjonowania w miejscach publicznych. Reżim sanitarny i wzmożona uwaga na kwestie bezpieczeństwa stały się wyzwaniem dla autorów projektu. Mimo to aranżerom wystawy udało się stworzyć przestrzeń, w której komfortowo i bezpiecznie czują się całe rodziny. Dzięki odpowiedniej architekturze wystawę można zwiedzać bez dotykania poszczególnych elementów, które zostały zaprojektowane w taki sposób, by pobudzać wyobraźnię odbiorców.

„Przeciek" to z jednej strony opowieść o zmianach klimatycznych, problemie malejących zasobów wody, ich zanieczyszczeniu czy nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego przez człowieka. Z drugiej strony przestrzeń inspiracji do działania, które każdy z nas może podjąć w domu. Architekci wystawy z pracowni BUDCUD podkreślają, że ich celem było stworzenie takiej aranżacji, która będzie nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale stanie się dopełnieniem treści merytorycznych. – Bardzo zależało nam na tym, aby wykorzystane materiały i kolorystyka wzmacniały komunikację tematu wystawy, a jednocześnie przywiązywaliśmy uwagę do prostych środków przy tworzeniu interaktywnej, angażującej przestrzeni ekspozycji – mówią architekci wystawy.

Trójwymiarowe elementy, takie jak zobrazowanie płynącej wody czy ruchome krople, uzupełniają treści merytoryczne, umieszczone na ściankach. Całość daje wrażenie płynności i ruchu, co ułatwia zrozumienie treści. – W Hydropolis przez zabawę i nowoczesną formę wystawienniczą uczymy, jak korzystać z wody w sposób rozsądny, oszczędny i bardziej efektywny dla przyszłych pokoleń. Wychodzimy z założenia, że czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał – mówi Marcin Garcarz, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, które jest głównym partnerem projektu.

Dużą rolę odgrywają walory estetyczne wystawy. Zastosowane przez architektów błękity wzmacniają przekaz i ułatwiają zapamiętanie treści, które stworzono z myślą o odbiorcach. Co więcej na ekspozycji nie ma długich opisów dotyczących zasobów wody, a w zamian twórcy postawili na użycie twardych danych i konkretnych przykładów. Do tego dodano odwołania do codziennego życia. Jak podkreślają twórcy wystawy, zależało im na stworzeniu takiej przestrzeni, która nie daje gotowych rozwiązań, ale pokazuje szeroki kontekst prezentowanego tematu. Wystawa została zaprojektowana tak, by prowadzić uczestnika przez kolejne zagadnienia pokazując skalę problemu. By na koniec widz mógł sam wyciągnąć wnioski.