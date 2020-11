Józef Chierowski, projektant najsłynniejszego fotela z PRL: poznaj jego historię!

Tapicerowany fotel Chierowskiego to prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalny mebel w historii polskiego wzornictwa. Przybliżamy sylwetkę Józefa Chierowskiego i historię powstania jego dzieła.

REKLAMA

Mimo tego, że w okresie PRLu najważniejsze były osiągnięcia zakładu, a postać projektanta zwykle pozostawała w cieniu, nazwisko Józefa Chierowskiego znane było w całym kraju, a dziś popularne jest na całym świecie.

Józef Chierowski w 1952 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Wnętrz wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie ASP). Kończąc edukację, otrzymał znamienny dyplom z numerem 1. Był to pierwszy dokument tego typu wydany przez PWSSP. Chociaż z pewnością wpływ na numerację miała alfabetyczna kolejność nazwisk, to po latach numer dyplomu doskonale pasuje do studenta i jego ponadczasowych osiągnięć.

Po ukończeniu studiów Józef Chierowski pozostał związany ze swoim wydziałem, a w 1976 roku został kierownikiem Katedry Wzornictwa. Pełnił tę funkcję aż do roku 1980, a następnie powrócił do rodzimej Katedry Architektury Wnętrz, by razem z Piotrem Karpińskim zapoczątkować Pracownie Projektowania Mebla. Poza zajęciami na powyższych pracowniach, prowadził także projektowanie sprzętu i detalu.

Dużą część swojego zawodowego życia Chierowski był związany z Dolnośląską Fabryką Mebli w Świebodzicach (która w latach 1952-1975 funkcjonowała jako Świdnickie Fabryki Mebli), tam też zaprojektował swój słynny fotel. Działał również między innymi we wrocławskim Miastoprojekcie, zaprojektował wnętrza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i w Kaliszu, a zespołowo - wnętrza wrocławskiego ZETO i klinik oraz centrów diagnostycznych. Zaprojektował także wiele innych mebli, za które uzyskał nagrodę Rady Wzornictwa (1960) oraz nagrodę Miastoprojektu (1974).

A jak to się właściwie stało, że fotel oraz jego projektant zdobyli tak dużą popularność w czasach zdecydowanie dalekich od dzisiejszego kultu jednostki i marek?

Model 366

Dokładna data powstania projektu nie jest powszechnie znana, ale pewne jest, że model prezentowano na III Targach Krajowych w Poznaniu w 1959 roku. Swoją wielką szansę od losu projekt dostał dzięki nietypowemu splotowi wydarzeń. W 1962 roku w Dolnośląskich Fabrykach Mebli wybuchł pożar, który spowodował zniszczenie hal produkcyjnych i maszyn. Poszukiwano projektu mebla, który byłby w stanie szybko nadrobić straty. Projekt Chierowskiego był inny niż wszystkie - uznano, że dzięki niezwykłej prostocie i nowoczesnej ergonomii fotela, uda się go najszybciej wprowadzić na linię produkcyjną.

Zanim fotel uzyskał swoją znaną dziś formę, powstało kilka prototypów o różnych kształtach i formach. Pierwszy egzemplarz modelu 366 przyniesiony z prototypowni do domu można zobaczyć na zdjęciu w galerii, na którym siedzi na nim żona Józefa Chierowskiego.

Konstrukcja fotela jest rzeczywiście prosta, a zarazem elegancka i minimalistyczna. Model 366 zdecydowanie odbiegał od ciężkich, wojennych mebli, które w owym czasie królowały jeszcze na salonach i wydawał się bardzo nowoczesny. Główna część to tapicerowane siedzisko połączone z oparciem. Towarzyszą mu drewniane podpory łączące po dwie zwężające się ku dołowi nóżki (przypominające nożyczki) oraz podłokietnik o obłym, charakterystycznym dla stylu lat 60. Kształcie. Jedyną ozdobą fotela Chierowskiego były guziki i pikowania oraz - zmora projektanta, o której więcej za chwilę - śruby z dużymi główkami na drewnianych elementach mebla.