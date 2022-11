JYSK z kolejnym salonem w koncepcie 3.0

23 listopada w Blue City nastąpi otwarcie salonu JYSK. Marka zaprezentuje nowy koncept aranżacyjny 3.0.

REKLAMA

Koncept sklepu JYSK 3.0 to przede wszystkim duża przestrzeń do eksponowania produktów, by klienci mogli szukać pomysłów na wyposażenie i dekoracje swoich domów.

- JYSK w Blue City to nowoczesne, funkcjonalne miejsce zakupów. Produkty

w naszej ofercie zachowane są w skandynawskiej estetyce, łącząc w sobie prostotę

i użyteczność. Kładziemy duży nacisk na zadowolenie naszych klientów, dlatego w nowym sklepie zadbaliśmy o przestrzeń inspirującą do dekoracji i zmian we własnym domu. Miłośnicy aranżacji wnętrz z pewnością znajdą coś dla siebie w przystępnej cenie. Serdecznie zapraszamy na zakupy – mówi Klaudia Połom, koordynator ds. sprzedaży i marketingu JYSK Polska.

JYSK w Blue City zajmie powierzchnię 2 tys. mkw na poziomie +1.