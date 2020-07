Kampus Innowacji oficjalnie otwarty. Powstało wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy

W Warszawie powstało miejsce, które nie tylko umożliwi współpracę między korporacjami i mniejszymi firmami, ale też pozwoli na wymianę doświadczeń wśród innowatorów z kraju i ze świata. Przy ul. Chmielnej 73 znajdzie się również przestrzeń dla innowacyjnych firm z najbardziej przyszłościowych branż gospodarki. W skład Kampusu Innowacji wchodzą trzy przestrzenie: Trend House, District Hall oraz CIC Warsaw.

REKLAMA

CIC Warsaw jest pierwszą lokalizacją Cambridge Innovation Center w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W pierwszym centrum CIC w Cambridge powstawał najpopularniejszy na świecie system operacyjny używany w telefonach komórkowych, czyli Android od Google. Dziś Cambridge Innovation Center gromadzi ponad 2000 podmiotów reprezentujących zarówno działalność komercyjną, jak i non-profit w wielu branżach.

- CIC tworzy unikalną, globalną i niezwykle aktywną społeczność łączącą biznes, naukę i kapitał. Z myślą o firmach nawiązujemy wartościowe partnerstwa z rządowymi i pozarządowymi organizacjami wspierającymi rozwój wielu branż technologicznych, a także z ośrodkami naukowymi i inwestorami - dając w ten sposób swoim najemcom dostęp do środowiska umożliwiającego szybki rozwój biznesu - mówi Jerzy Brodzikowski, General Manager CIC Warsaw.

Otwarta społeczność innowatorów

Sercem Kampusu Innowacji jest otwarty dla wszystkich warszawiaków District Hall - platforma innowacji społecznych. To miejsce, które oferuje otwartą strefę do pracy, kawiarnię oraz przestrzeń do nieformalnych spotkań. Oprócz ogólnodostępnego District Hall, przestrzeń Kampusu Innowacji składa się jeszcze z Trend House’u oraz nowoczesnych przestrzeni dla najemców CIC.

Trend House jest specjalną przestrzenią przeznaczoną dla wyselekcjonowanego grona przedsiębiorców, naukowców oraz przedstawicieli korporacji, a zarazem platformą do animacji współpracy między światem wielkiego biznesu i mniejszymi organizacjami takimi jak startupy lub scale-upy.

Warszawskie CIC to przestrzenie dostosowane do potrzeb dynamicznie rosnących, innowacyjnych firm. Prywatne biura i pomieszczenia do pracy zespołowej, w pełni wyposażone kuchnie oraz wygodne sale konferencyjne zapewniają możliwość skoncentrowania się na biznesie, bez rozpraszania uwagi. Mniejsze podmioty mogą wynajmować pojedyncze biurka w strefie coworkingu.

- CIC Warsaw jest katalizatorem dla innowacyjności - tworzy warunki szczególnie sprzyjające rozwojowi biznesów działających w obszarze technologii. W swoim ekosystemie, we współpracy z partnerami merytorycznymi i biznesowymi, łączymy firmy działające w najważniejszych dziś dla innowacyjności sferach w wyspecjalizowanych hubach - podkreśla Jerzy Brodzikowski, General Manager CIC Warsaw.

Kampus Innowacji został otwarty 29 czerwca br. przez CIC i Venture Café Warszawa.