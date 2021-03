Katowicki Face2Face stawia na biura elastyczne

Budynki Face2Face oddane przez Echo Investment to jedna z największych inwestycji tego typu ukończonych w minionym roku w Polsce. Jej częścią są biura elastyczne, które są coraz bardziej potrzebne z uwagi na upowszechnianie się pracy w systemie hybrydowym.

REKLAMA

Pandemia czasowo przekreśliła ciągłą pracę w trybie stacjonarnym. Nie oznacza to jednak, że biura przestały być potrzebne. Praca zdalna ostatecznie okazała się przydatnym uzupełnieniem, a nie substytutem stacjonarnej. Jednym z najbardziej widocznych trendów jest przechodzenie firm na hybrydowy model pracy. Ten trend będzie miał duży wpływ na ukształtowanie całego rynku biurowego.

– Większa powszechność modelu hybrydowego pociągnie za sobą wzrost zapotrzebowania na biura elastyczne, które do tego modelu pasują idealnie. Popularność powierzchni elastycznych rośnie od kilku lat. Na rynku biurowym dokonuje się ewolucja. Pandemia tylko przyspieszyła tempo zmian – twierdzi Jarosław Bator, dyrektor zarządzający CitySpace.

CitySpace stawia na hybrydę

To w Katowicach znajduje się jedna z największych inwestycji biurowych ukończonych w 2020 roku na wszystkich rynkach regionalnych w Polsce.

To dwa wielofunkcyjne budynki Face2Face Business Campus o łącznej powierzchni ponad 46 tys. mkw. Część tej powierzchni zajmują biura elastyczne CitySpace – marki należącej do inwestora budynku Echo Investment.

– Zainteresowanie dobrze zaprojektowanymi, a przy tym niebanalnymi przestrzeniami biurowymi w stolicy Śląska jest wciąż bardzo duże. Zrealizowany przez nas Face2Face Business Campus to przestrzeń biurowa uzupełniona zielonym i wielofunkcyjnym patio zlokalizowanym pomiędzy budynkami – mówi Joanna Nicińska, dyrektor regionalny w dziale biur Echo Investment. – Najemca taki jak CitySpace idealnie dopełnia naszą ofertę, będąc odpowiedzią na potrzeby m.in. klientów indywidualnych oraz firm, które są w trakcie podejmowania decyzji o zapotrzebowaniu na dodatkową powierzchnię – dodaje Joanna Nicińska.

Nowe centrum CitySpace to hybryda łącząca biura serwisowane na wyłączność (open space, gabinety), coworking i biura wirtualne. W przestrzeni zostaną wydzielone także dodatkowe pomieszczenia i strefy: sale spotkań, pokoje ciszy, sale konferencyjne, kuchnie, recepcja, pokoje telefoniczne, strefa rozrywki oraz strefa do organizacji wydarzeń. Biura w Face2Face będą drugą lokalizacją CitySpace w Katowicach i jedenastą w Polsce.