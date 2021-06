Kawiarniany klimat w... centrum stomatologicznym. Dzieło Piotrowscy Design odczarowuje gabinety dentystyczne

W Łodzi powstało nowoczesne centrum stomatologiczne Medicover Stomatologia. Obiekt został stworzony w oparciu o autorski koncepcie sieci – tzw. „Rytuał Uśmiechu”. Format ten łączy wysoką jakość leczenia, design miejsca, nowy standard obsługi pacjenta i jeszcze jedno – misję edukacyjną.

W Łodzi powstało centrum stomatologiczne Medicover Stomatologia. Nowe miejsce, mające 330 mkw. i 6 gabinetów, ulokowane zostało w biurowcu Green Horizon przy ul. Pomorskiej.

Ciekawostką jest to, że samo centrum otwarte zostało w najnowszym, autorskim koncepcie stworzonym przez sieć – w tzw. „Rytuale Uśmiechu”. Format ten łączy wysoką jakość leczenia, design miejsca, nowy standard obsługi pacjenta i jeszcze jedno – misję edukacyjną.

– Nowe centrum stomatologiczne jest miejscem, w którym pacjent może nie tylko się leczyć, ale także edukować. Chcemy pokazać, jak dbanie o zęby może stać się częścią codziennych rytuałów związanych ze zdrowym stylem życia, tak samo jak zbilansowana dieta, aktywność fizyczna czy dbanie o skórę – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Najnowsza lokalizacja Medicover Stomatologia w Łodzi jest pierwszą otwartą w tym koncepcie poza Warszawą. – Format, w jakim zostało otwarte centrum w Łodzi, przez ostatnie miesiące testowaliśmy wyłącznie w Warszawie, na Placu Konstytucji, gdzie na początku 2020 roku powstała flagowa lokalizacja w tym koncepcie. Teraz pora, aby ta nowa wizja stomatologii zagościła także w innych miastach – mówi.

To co wyróżnia nowe miejsce i jego koncept, oprócz standardu leczenia i obsługi pacjenta, jest design. Centrum przy Pomorskiej w niczym nie przypomina klasycznego gabinetu stomatologicznego. Do jego stworzenia zatrudnieni zostali architekci, który znani są chociażby z projektowania kawiarni – Piotrowscy Design. I to właśnie ten kawiarniany klimat został przeniesiony do łódzkiego wnętrza.

- Stworzyliśmy bezstresową przestrzeń, która łączy w sobie zarówno nowoczesny design, jak również medycynę. Zależało nam bowiem na tym, aby nowe miejsce, nie kojarzące się tak mocno ze stereotypowym dentystą, pomagało w przełamywaniu oporu przed leczeniem. Design spełnia więc tutaj konkretną rolę terapeutyczną, jest nie tylko atrakcyjnym opakowaniem – mówi Wioletta Januszczyk.

Tym bardziej, że wdrożono tu konkretne rozwiązania. Pacjenci do swojej dyspozycji mają wygodną, kawiarnianą poczekalnię, w której można dosłownie napić się kawy. Co więcej, Medicover Stomatologia z przestrzeni wyeliminował wiele elementów, które w przeszłości drażniły pacjenta. Zniknął charakterystyczny dentystyczny zapach, a ciszę zastąpiono muzyką jazzową. Stonowane zostały także kolory wnętrz, a także dobrane zostały tak, aby nie kojarzyć się z wnętrzem medycznym. Znalazło się także miejsce dla biblioteczki liczącej kilkaset pozycji.

– W Medicover Stomatologia naszym celem jest odczarować gabinety dentystyczne, do których pacjenci przychodzą, gdy boli. Chcemy im pokazać, że dzisiejsze metody leczenia oraz technologie stosowane w gabinecie pozwalają na to, by nasi pacjenci czuli się w pełni komfortowo podczas wizyty i nie wracali do dentysty z lękiem – tłumaczy lek. dent. Grzegorz Kruszczyński z Medicover Stomatologia Łódź Pomorska.

- Wizyta u stomatologa może i powinna być przyjemna. Nasze domowe wnętrza

z wygodnymi fotelami, półkami z książkami, ekspresem do kawy wpisują się w „Rytuał Uśmiechu”. Mamy także miejsce dla pacjentów, którzy chcą w spokoju popracować. Holistyczne podejście do leczenia rozumiemy jako otulanie muzyką, zapachem

i profesjonalną opieką stomatologiczną – dodaje.