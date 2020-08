Kera Till "pomalowała" tekstylia znanej wnętrzarskiej marki

Hermès, Ladurée, Chanel, Cartier i legendarny nowojorski hotel The Carlyle − to niektóre z marek, które sięgnęły po ilustracje Kery Till. Teraz do grona tych firm dołączyła znana marka wnętrzarska.

REKLAMA

Kera Till pociągnięciem pędzla rysuje fantastyczny świat, w którym chcielibyśmy się znaleźć. Jej rysunki są takie, jak ona sama: ultrakobiece, otoczone pewną lekkością... i bardzo modne.

Hermès, Ladurée, Chanel, Cartier i legendarny nowojorski hotel The Carlyle − wszyscy uwielbiają ilustracje tej dziewczyny z Monachium.

Jej niepowtarzalne rysunki zdobią książki, plakaty filmowe, t-shirty, artykuły papiernicze... a teraz także nasze poduszki i pościel. Projekty z ilustrowanymi rogalikami, tęczami, ustami i innymi motywami są świeże, pozytywne, a przede wszystkim: typowo w stylu Kery Till!

Poszewki na poduszki oraz pościele stworzone w ramach drugiej współpracy Westwing x Kera Till są od dziś dostępne na WestwingNow.pl w cenach od 99,90 do 379,90 zł.