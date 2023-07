Kiedyś kantor, dziś flagship store. Oto salon marki Tavex w Domu Mody Klif

Sztabki złota, nowe technologie i strefy prywatności - w warszawskim Domu Mody Klif powstał flagship store marki Tavex, dealera metali szlachetnych i walut.

W warszawskim Domu Mody Klif otwarto nowoczesny kantor marki Tavex.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Schwitzke Górski.

Marka Tavex, dealer metali szlachetnych i walut, z początkiem czerwca otworzył flagship store w nowym koncepcie w warszawskim Domu Mody Klif. Za projekt architektoniczny oraz wykonawczy odpowiadało biuro projektowe Schwitzke Górski, które przygotowało koncepcję w oparciu o obecną identyfikację marki rozszerzając ją zarówno o elementy wzmacniające wizerunek, rozwiązania technologiczne, ale przede wszystkim stawiając na komfort klientów i pracowników. Kolorystycznie pracownia postawiła na mocny burgund z wykorzystaniem złotych elementów.

- Czasy kantorów, które mieściły się na 5 mkw. w centrum większych miast na szczęście mijają. Coraz więcej marek obsługujących klientów przy wymianie walut czy zakupie złota stawia na customer experience, bezpieczeństwo i wygodę. Tym bardziej cieszymy się, że to my zostaliśmy wybrani do tworzenia nowego konceptu marki Tavex, ale również, że mogliśmy przygotować przestrzeń, która odzwierciedla obsługę klienta na najwyższym poziomie – wspomina CEO Schwitzke Górski Michał Górski.

Ciekawym zabiegiem wizerunkowym dla marki było wprowadzenie złotych akcentów, które nawiązują do najszlachetniejszego z kruszców. Zauważyć je można szczególnie w geometrycznych formach portali oraz wnęk ekspozycyjnych lokalu kształtem odzwierciedlających sztabkę złota. To w nich odnajdziemy cenne numizmaty czy elementy kolekcjonerskie istotne dla oferty Tavex. Kształt sztabki złota można odnaleźć również w ekranach LED na co dzień przedstawiających wahania kursu walut czy ofertę złotych i srebrnych monet oraz sztabek. Pozostałe elementy wnętrza zostały zaprojektowane w neutralnych odcieniach tak, aby zapewnić produktom i nośnikom digitalowym odpowiednie tło. Podkreślając współczesny wizerunek, marka postawiła również na technologiczne wzmocnienie przekazu również w miejscu styku z obsługą klienta poprzez zastosowanie tabletów ułatwiających cały proces transakcyjny.

Bezpieczeństwo to również istotny wyznacznik projektu architektonicznego marki Tavex. Jednym z kluczowych zastosowań w tym zakresie było podzielenie lokalu na część otwartą i zamkniętą z wykorzystaniem drzwi wraz z filtrem prywatyzacyjnym poprzez regulacje przezierności.

W projekcie zastosowano także kolorystycznie dopasowane tkaniny obiciowe mebli miękkich, które zarówno swoją teksturą, jak i funkcjonalnością zapewnić mają komfort w trakcie oczekiwania na obsługę. Drewniane meble wraz z dodatkiem szarości szczególnie widocznej na tylnych ścianach lokalu dopełniają przestrzeń nadając przytulność całemu wnętrzu tworząc jednocześnie atmosferę zaufania.