Kiedyś schronisko PTTK, a dziś 5-gwiazdkowy hotel. Tak projektowano wnętrza Aries Zakopane

Hotel Aries, w którym dziś gościmy, powstał w budynku dawnego schroniska młodzieżowego „Dom Turysty”. Obiekt wzniesiony na początku lat 50. XX wieku miał typowy dla tamtej epoki standard, a więc wieloosobowe pokoje, łazienki na korytarzach, wspólne kuchnie. Te rozwiązania rzecz jasna ustąpiły miejsca współczesnym – o nieporównanym, bo pięciogwiazdkowym standardzie i w nowej, efektownej stylistyce. Zaprojektowali je Justyna Jabłońska i Wojciech Niewiński z pracowni ORB studio.

Kiedyś schronisko PTTK, a dziś 5-gwiazdkowy hotel, w którym to, co najlepsze z przeszłości splata się z nowoczesnością, by zaoferować gościom wyjątkowe wrażenia. Skomplikowana bryła historycznego budynku wpłynęła na niespotykany gdziekolwiek indziej poziom indywidualizacji projektów pokoi i apartamentów, różniących się w rezultacie i układem, i stylistyką. Wątki wspólne to z kolei twórcze podejście do zakopiańskich tradycji wzorniczych.

Przy kształtowaniu nowej formy wnętrz wspólną intencją inwestora oraz projektantów było sięganie raczej po „styl górski” niż po pseudoludowy „nowozakopiański” z ostatnich paru dekad albo po historyczny witkiewiczowski w jego oryginalnej wersji sprzed ponad stu lat. Zdecydowano się natomiast pójść dalej drogą, którą wyznaczył wielki Stanisław Witkiewicz – ojciec stylu zakopiańskiego, powstałego na styku jego indywidualności artystycznej z tradycją budownictwa regionalnego. Innymi słowy postanowiono twórczo zestawiać wątki lokalne z motywami alpejskimi czy elementami

w uniwersalny sposób związanymi z życiem gór – tak, jak na przełomie XIX i XX wieku czynił mistrz.

To, co w gmachu schroniska było najcenniejsze, pozostało jednak niezmienione. Przede wszystkim charakterystyczna bryła autorstwa profesorów Politechniki Wrocławskiej – Tadeusza Brzozy i Zbigniewa Kupca – a także najciekawsze elementy wystroju, jakie zaprojektowali wybitni artyści związani z Zakopanem – Antoni Kenar i Władysław Hasior.

Stare przez próg z nowym. Strefa recepcyjna

W pierwotnym miejscu pozostały recepcja i hol. Zachowano w nich granitową posadzkę, kamienne ściany przy wejściu do restauracji, a także stylizowaną głowę barana. Ten motyw stał się inspiracją dla nazwy hotelu (aries to łacińskie określenie tego właśnie zwierzęcia) oraz dla licznych elementów dekoracyjnych widocznych w nowych wnętrzach, m.in. wieszaków czy blatów biurek. Jednocześnie wprowadzono w lobby wygodne skórzane meble, dzięki którym goście po przyjeździe mogą odpocząć w miękkich fotelach i zameldować się na siedząco, zamiast stać przy ladzie. W tle recepcji pojawiły się z kolei zaprojektowane specjalnie z myślą o tym miejscu laserowe wycinanki z blachy kortenowskiej ze scenami rodzajowymi, przedstawiającymi życie lokalne i turystykę w Tatrach.

W tej strefie uwagę zwracają również dwa słupy w unikatowej okładzinie ceramicznej projektu Kenara i Hasiora – poddanej niedawno konserwacji i renowacji. Gdy w związku z otwieraniem przestrzeni odsłoniły się dwa kolejne filary, projektanci z pracowni ORB studio postanowili dać wyraz swojemu szacunkowi dla przeszłości i zaproponowali, by na elementy te nałożyć obudowę z nadrukiem odwzorowującym oryginalne kafle.