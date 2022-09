Kiedyś wyznacznikiem idealnego biura była siedziba Google’a. Do czego dziś służy nam biuro?

Nie tak dawno wyznacznikiem idealnej przestrzeni biurowej była siedziba Google’a. Googlowe biuro miało cel, aby ściągnąć ludzi do pracy. Pandemia wywróciła wszystko do góry nogami. Do czego dziś służy nam biuro?

Kilka dni po ogłoszeniu pierwszego przypadku COVID-19, czyli 4 marca 2020 r., tętniące życiem biurowce opustoszały. Pandemia, dystans społeczny, izolacja, zmieniły w biurach wszystko.

- Pandemia, do której cały czas wracamy, wyrzuciła nas z pewnej strefy komfortu. Mogliśmy planować na wiele lat do przodu. Nagle okazało się, że wszystkie nasze plany, perspektywy i strategie muszą zostać zweryfikowane. Każdy brak jest motorem rozwoju, przez te braki, budowanie relacji i społeczności będziemy się lepiej rozwijać – mówiła Joanna Nicińska, dyrektor regionalna, Dział Komercji, Echo Investment SA podczas debaty "Biura. Community building na nowo" w trakcie Property Forum 2022.

Biuro służy (nie)tylko do pracy

Jak twierdził Jerzy Brodzikowski, General Manager, CIC Warsaw, biura dziś nie mają służyć jedynie do pracy, tylko być miejscem, gdzie ludzie spędzają czas.

Każdy najemca ma zupełnie inne oczekiwanie, jeśli chodzi o przestrzeń biurową i to, jak ma wyglądać. - Jednak dziś pracodawcy myślą o tym, żeby ich pracownik był zadowolony i dobrze czuł się w tej przestrzeni – wtórował Marcin Nowak, dyrektor zarządzający, Ammega Business Services.

Presja na to, żeby biuro urządzić jak najtaniej, jest już zdecydowanie dużo mniejsza.

Firmy, które patrzą tylko i wyłącznie na stronę kosztową, to naprawdę wyjątkowe przypadki. Zdecydowanie nacisk jest na to, żeby biuro zachęcało do przychodzenia i przebywania. Jest oczywiście narzędziem HR-owym, więc żeby utrzymywać obecnych pracowników i przyciągać nowych, to biuro musi się w jakiś sposób wyróżniać – nadmieniał Nowak.

Dla Brodzikowskiego biura, zarówno coworkingowe, elastyczne, jak i tradycyjne, zmienią swoją formę. - Miejsca pracy zmienia się w agory, gdzie będą się spotykać, wymieniać pomysłami i budować relacje – przewidywał

Kiedyś wyznacznikiem idealnej przestrzeni biurowej była siedziba Google’a.

Googlowe biuro miało cel, aby ściągnąć ludzi do biura. Nam jednak powinno chodzić o to, żeby właściwe grona ludzi się spotykały się we właściwych miejscach – przekonyał Nowak.

