Kielecka galeria handlowa z parkiem trampolin i torem gokartowym

Mini tor gokartowy oraz park trampolin uzupełniły ofertę galerii handlowej EPP Galeria Echo w Kielcach.

Należąca do EPP Galeria Echo uzupełniła swoją ofertę o kolejnych najemców z sektora rozrywkowego – Drift&Fun Akademia Driftu oraz Happy Jumper®.

Mieszkańcy Kielc i okolic już teraz mogą korzystać z mini toru gokartowego oraz parku trampolin.

Dzięki poszerzonej i urozmaiconej ofercie, odwiedzający centrum mogą aktywnie spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi. Łączna powierzchnia objęta umowami to ponad 2800 mkw.

Kompleksowość oferty, w tym również obecność funkcji rozrywkowych wpływa na atrakcyjność centrum handlowego w oczach konsumentów. Oczekują oni również, by dostępne formy spędzania wolnego czasu zmieniały się i wychodziły poza obszar kin czy stref gastronomicznych[1]. Różnorodna oferta rozrywkowa ma kluczowe znaczenie dla wzmacniania pozycji centrum handlowego, czego świadomość ma EPP, właściciel Galerii Echo, w której w ostatnim czasie otwarte zostały mini tor gokartowy i park trampolin.

Tor gokartowy jest zlokalizowany na poziomie +2 i zajmuje przestrzeń o powierzchni 246 mkw. fot. mat. prasowe

– Stale obserwujemy wzrost procentowego udziału najemców z segmentu rozrywkowego w ofercie obiektów handlowych, jak również zmianę ich struktury. Dziś dla klientów liczą się doświadczenia i emocje, a na rynku jest coraz więcej podmiotów, które dzięki kreatywnemu podejściu są w stanie odpowiedzieć na te potrzeby. Sezon wakacyjny to idealny czas, by dostarczyć klientom nowych atrakcji. Odwiedzający Galerię Echo mogą już skorzystać z mini toru gokartowego Drift&Fun Akademia Driftu oraz parku trampolin Happy Jumper®, które zapewnią świetną zabawę zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Jestem pewny, że taka forma spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i znajomych, zaskarbi sobie wielu zwolenników wśród mieszkańców Kielc i okolic – komentuje Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.

Aktywna rozrywka dla rodziny i znajomych

Park trampolin i rozrywki Happy Jumper® to przestrzeń aktywnego wypoczynku i zabawy. Odwiedzający mają do dyspozycji m.in. cardio-wall, boisko do piłki nożnej, 5 zjeżdżalni, tyrolkę, strefę do nauki akrobatyki czy ścieżkę powietrzną Airtrack. W ofercie parku są także profesjonalne lekcje z trenerami i możliwość organizacji urodzin w jednej z 4 wyposażonych sal. Nowy najemca zajął przestrzeń o powierzchni 2560 mkw. na parterze.

Drift&Fun Akademia Driftu to idealne miejsce dla tych, którzy chcą poczuć adrenalinę. Oprócz doskonałej zabawy dla dzieci i młodzieży pod okiem instruktorów czy indywidualnych lekcji jazdy, klienci mogą także wynająć przestrzeń na wyłączność, np. z okazji urodzin. To ciekawy sposób na spędzenie czasu – zarówno dla młodszych, jak i starszych. Tor jest zlokalizowany na poziomie +2 i zajmuje przestrzeń o powierzchni 246 mkw.

[1] Polska Rada Centrów Handlowych, ,,Przyszłość centrów handlowych", maj 2022