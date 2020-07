Kino Relax powraca w wielkim stylu na mapę Warszawy. Ma połączyć pokolenia

Kino Relax po 14 latach wraca na kulturalną mapę Warszawy, ale w zupełnie nowej odsłonie. Od sierpnia br. w miejscu dawnego kina rozpoczyna działalność Scena Relax, na której zagoszczą spektakle teatralne, koncerty, występy satyryczne i stand-upy. To kultowe miejsce powraca jako scena z widownią na blisko 600 osób, dużą nowoczesną sceną, wygodnym zapleczem dla artystów i foyer dla gości. A najważniejsze, odświeżone zostały oryginalne wnętrza w stylu lat 70.

REKLAMA

Już w sierpniu br. otwarta zostanie przestrzeń dla widzów, na których będzie czekała rozrywka na najwyższym artystycznym poziomie. Jak zapowiadają inwestorzy przez 365 dni w roku Scena Relax dostarczy dobrych emocji. - Scena Relax mieści się w sercu miasta, w sercu kultury. To miejsce łączy pokolenia! Chcemy, żeby odwiedzały nas osoby dorosłe i młodzież, dziadkowie z wnukami, rodzice z dziećmi. Mamy nadzieję zaproponować taką ofertę, że nie będziecie chcieli stąd nigdy wychodzić – mówi Beata Kawka. Jaskółeczka, Tajemnica Tomka Sawyera, Małe zbrodnie małżeńskie, Abonament na szczęście to cztery spektakle przygotowane przez Scenę Relax na najbliższe miesiące. Na Scenie Relax nie zabraknie również koncertów i wyjątkowych stand-upów.

Jak feniks z popiołów

Budynek Kina Relax został zaprojektowany przez Zbigniewa Wacławka we współpracy

z Andrzejem Kaliszewskim i Zbigniewem Gąsiorem. Ta ciekawa bryła u zbiegu ulicy Złotej

i pasażu Wiecha, została oddana do użytku w 1970 roku. Jest integralną częścią zespołu Ściany Wschodniej, określanej najważniejszym projektem o wielkomiejskim charakterze w czasach PRL. Nazwę dla kina wybrali w plebiscycie czytelnicy Expressu Wieczornego. Przez 20 lat było to najnowocześniejsze kino w Warszawie. Odbywały się w nim największe premiery filmowe m.in Gwiezdnych wojen George’a Lucasa, Matrixa braci Wachowskich czy Pianisty Romana Polańskiego. Przez lata gościł w nim również Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Po kilku latach walki z multipleksami Kino Relax poniosło porażkę i zostało zamknięte w 2006 roku. Teraz powraca w nowej odsłonie.

Dziś Scena Relax to prywatna scena w Warszawie, która będzie działała na zasadach komercyjnych dzięki zaangażowaniu prywatnego kapitału czterech przyjaciół: Roberta Ledóchowskiego, Jarosława Chrobocińskiego, Marcina Twardowskiego oraz Jordana Posmyka. Po otwarciu Sceny Relax inwestorzy chcą przywrócić dawną świetność Teatru Małego, który do 2009 roku działał w podziemiach Kina Relax jako kameralna scena Teatru Narodowego. Inwestorzy zapowiadają, że Teatr Mały będzie nosił imię Adama Hanuszkiewicza. Otwarcie tej sceny jest planowane na I kwartał 2021 roku.

Scena Relax w nowej rzeczywistości

Jak będzie działała Scena Relax w nowej rzeczywistości związanej z COVID-19? Jak zapowiadają inwestorzy w sposób wyjątkowy chcą o naszych widzów. Aby zwiększyć bezpieczeństwo widzów, w szczególności najmłodszych oraz seniorów postanowili wyjść poza standard przewidziany rozporządzeniami Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia. Wprowadzili procedury fumigacji (zamgławiania) przestrzeni wspólnych Sceny Relax przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń sprowadzonych specjalnie ze Szwajcarii.

Rozpoczynają działalność oferując do sprzedaży 299 miejsc na każde organizowane przez nich wydarzenie. Miejsca dostępne będą naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.