Kioski z Galerii Jurajskiej z międzynarodową nagrodą za design

Kioski multimedialne DualAd zaprojektowane dla Galerii Jurajskiej w Częstochowie zgarnęły nagrodę w międzynarodowym plebiscycie A’Design Award & Competition.

Nagroda jest jedną z najbardziej prestiżowych w dziedzinie dizajnu.

Za realizacją, którą można oglądać w Polsce tylko w częstochowskim centrum handlowym, stoi krakowska firma Digitall Concept.

Galeria Jurajska ma kioski multimedialne, które podziwia dziś cały świat. Wszystko za sprawą nagrody, jaką urządzenia te zgarnęły podczas A’Design Award & Competiton we Włoszech. Realizację doceniono brązem w kategorii „Wholesale, Retail Trade, Commerce and E-Commerce Design”.

W centrum handlowym można obecnie znaleźć 7 tego typu nowoczesnych kiosków, które m.in. umożliwiają klientowi zapoznanie się z aktualną ofertą centrum, organizowanymi wydarzeniami i promocjami oraz ułatwiają nawigację po obiekcie.

fot. mat. pras. Galeria Jurajska

Jury konkursu doceniło w urządzeniach ich funkcjonalność i zastosowane ciekawe rozwiązania projektowe, które wyróżniają DualAd na globalnym rynku. Przede wszystkim kioski zostały tak zaprojektowane, aby wydawać się cieńszymi niż są w rzeczywistości.

Dzięki temu wpasowują się w architekturę Jurajskiej. Urządzenia mają także unikalny kształt przypominający awangardową rzeźbę, a także ciekawą teksturę. Obudowa kiosków wykonana została natomiast z niezwykle trwałego akrylu, co podkreśla zrównoważony charakter projektu.

Całe urządzenie jest także niezwykle inkluzywne i ergonomiczne. Digitall ConceptTM tak je stworzył, aby osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich bez problemu mogły korzystać z treści na ekranie dotykowym. Z tego samego powodu też mogą z niego korzystać dzieci.

Samo urządzenie, mające 190 cm wysokości i 93 cm szerokości, składa się natomiast z 2 ekranów. Jeden, 55 calowy, służy do emisji reklam wydarzeń i najemców. Drugi, 27 calowy, jest częścią systemu nawigacji galerii i ma wgraną interaktywną mapę, dzięki której można np. odszukać wybrany sklep.

Przygotowane przez Digitall Concept kioski zachwycają elegancją i smukła linią. To realizacja, która wyróżnia nas na rynku, jako centrum świadomie kształtując swoją przestrzeń i sięgające po najnowsze technologie i rozwiązania projektowe – mówi Anna Borecka, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

– Nagrodą, którą właśnie zgarnęły kioski DualAd nie jest dla nas zaskoczeniem. To niezwykle przemyślany i starannie wykonany projekt, który idealnie wpasowuje się w zastaną przestrzeń, ale jednocześnie przyciąga, zachęca do interakcji, a przy tym jest to urządzenie niezwykle funkcjonalne – dodaje.

To dla nas szczególne wyróżnienie, bo podkreśla naszą koncentrację na jakości i designie tych urządzeń, które naszym zdaniem powinny współgrać z aranżacja samego centrum handlowego, ale przede wszystkim zachęcać klientów do ich użytkowania. Cieszymy się, że nasze podejście jest docenienie nie tylko przez klientów galerii, ale także przez cenionych ekspertów – dodaje Rafał Satora, Prezes Digitall Concept.

A’Design Award and Competiton to obecnie jeden z największych, najbardziej prestiżowych, ale i wpływowych wyróżnień w dziedzinie wzornictwa na świecie, które co roku zwraca uwagę na najciekawsze realizacje.