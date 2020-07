Kipiący mocą McLaren otwiera pop-up store w Warszawie

W luksusowym hubie stolicy legendarna marka motoryzacyjna otwiera swój showroom. Co nas czeka w McLaren Warszawa Concept Pop-Up Store?

Europejski przy Krakowskim Przedmieściu, mieszczący hotel Raffles Europejski Warsaw, nowoczesne biura, restauracje i butiki luksusowych marek, wzbogaca swoją ofertę i zaprasza razem z firmą Auto Fus Group do McLaren Warszawa Concept Pop-Up Store. Otwarcie showroomu tej ekscytującej brytyjskiej marki uświetnia polska premiera najnowszego modelu – McLarena 765LT.

Z okazji inauguracji McLaren Warszawa Concept Pop-Up Store, marka zaprezentuje się w spektakularnej odsłonie. Przez pierwsze trzy dni goście będą mogli zobaczyć nowego McLarena 765LT, który zostanie pokazany w Polsce po raz pierwszy. O wyjątkowości tego modelu świadczy m.in. jego limitowana dostępność – jedynie 765 sztuk opuści fabrykę w Woking, ekstremalnie niska waga – 1229 kg (tzw. sucha waga) oraz niewiarygodne osiągi – prędkość 100 km/h osiąga w 2,8 sek, zaś 200 km/h w 7,2 sek. Maksymalna prędkość McLarena 765LT to 330 km/h.

- McLaren to producent luksusowych samochodów będących symbolami rekordowych osiągów i doznań rodem z torów Formuły 1. Dreszcz jaki wywołuje sama nazwa marki, dźwięk silnika i wydechu McLarena to emocje, których poszukują nasi goście. Marzyliśmy o rozszerzeniu portfolio Europejski Boutiques o prawdziwie drapieżną markę, budzącą pożądanie klientów z całej Polski. To musiał być „kipiący mocą” McLaren - podkreśla Katarzyna Lemańska, dyrektor wynajmu i marketingu w HESA, będącej inwestorem budynku Europejski.