Klasyk designu: kultowy projekt spod kreski Michela Ducaroy

Togo to seria mebli, którą w 1973 roku dla marki Ligne Roset zaprojektował francuski designer Michel Ducaroy. Od tamtej pory cieszy się ogromną popularnością - to z pewnością jeden z najlepiej rozpoznawalnych mebli na świecie!

REKLAMA

Nationale des Beaux Arts w Lyonie. Dołączył do Ligne Roset i szybko stał się odpowiedzialny za badania i rozwój w tej słynnej meblowej marce rodem z Francji. Wraz z pojawieniem się w latach 60. i 70. nowych materiałów, takich jak pianki poliuretanowe, dające możliwość tworzenia mebli o dowolnych, organicznych kształtach, zaprojektował dużą sporo kolekcji mebli: Adria, Koufra, Kashima, Safi, Kali i właśnie Togo, czyli słynna "poduszka do siedzenia", która do dzisiaj stanowi część kolekcji Ligne Roset.

Wprowadzony na rynek w 1973 roku Togo jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych mebli tapicerowanych na świecie. W gronie jego posiadaczy i miłośników jest wiele gwiazd popkultury, takich chociażby jak Lenny Kravitz. Mimo że ma już prawie 50 lat, mebel ten można do dziś oglądać w wielu filmach, kampaniach reklamowych czy domach wpływowych celebrytów.

Meble z kolekcji Togo są produkowane ręcznie w fabrykach Ligne Roset we Francji. Sofa ma wiele wersji – krótka, długa, bez podłokietników lub z nimi. Paletę modułów uzupełnia element narożny. W Polsce można je kupić za pośrednictwem sklepu Recamiere w Warszawie. Cena: od 7950 zł.