Kler z nowym showroomem w Katowicach

W Katowicach otwarto nowy salon marki Kler. Do dyspozycji klientów oddano 2000 mkw. powierzchni wystawienniczej, urządzonej w nowoczesnej formie komfortowych apartamentów.

9 października b.r. miało miejsce oficjalne otwarcie nowego showroomu marki Kler. Nowy salon firmowy zlokalizowany jest przy ulicy Roździeńskiego 212 w Katowicach, a więc tej samej, przy której umiejscowiony był pierwszy katowicki salon meblowy marki. I choć sam budynek powstawał w trudnych i niesprzyjających okolicznościach, a pandemia znacznie utrudniała wszelkie prace, to efekt końcowy przyniósł podwójną satysfakcję.

Nowy showroom marki Kler to nie tylko nowy adres, ale też zupełnie nowatorskie i pierwsze tego typu miejsce na mapie polskiego designu. Spektakularna i pełna rozmachu przestrzeń wystawiennicza śmiało może konkurować z mediolańskimi ekspozycjami meblowymi znanymi z targów iSaloni (Salone Internazionale del Mobile).

Nowy salon firmowy Kler to designerska przestrzeń, na której w niezwykle twórczy sposób zaprezentowano to, co najpiękniejsze we wnętrzach. Rodzime wzornictwo z wieloletnią tradycją rzemieślniczą, pod szyldem założonej w 1973 roku przez Piotra Klera marki, łączy się tu z najlepszym światowym designem rodem z Włoch. Wszystko to połączone w opracowanej przez architektów, projektantów i stylistów wnętrz ekspozycji zaprojektowanej w formie kompleksowo urządzonych apartamentów, gotowych do zamieszkania. Przyciągają one uwagę nie tylko ciekawą kompozycją meblową, ale i bogactwem szczegółów aranżacyjnych. Pełne są nowatorskich i spektakularnych materiałów, kolorów i struktur, które można odbierać wszystkimi zmysłami – zobaczyć, dotknąć, poczuć.

Urządzone w różnych stylach i estetykach przykładowe apartamenty z jednej strony pozwalają zwizualizować swoje wyobrażenia o wymarzonym wnętrzu. Z drugiej zaś prezentowane w konkretnej aranżacji meble, dekoracje, oświetlenie czy okładziny ścienne można podziwiać w całej okazałości, wziąć pod lupę, doświadczać wszystkimi zmysłami. Dzięki temu klient może nie tylko znaleźć kompleksową ofertę wyposażenia wnętrz, ale po prostu poczuć się jak u siebie.

Wrażenia potęgują przeszklenia, nowatorskie wykończenia ścian, przestrzenie kreowane światłem, bogactwo dodatków nowoczesnej aranżacji wnętrz. To zupełnie nowa jakość prezentacji produktu, która pozwala jeszcze na etapie realizacji projektu, wybrać wyposażenie zgodnie z naszymi potrzebami i oczekiwaniami. Dodatkowym atutem miejsca jest możliwość skorzystania z profesjonalnych porad architekta, który służy swoją wiedzą, doświadczeniem i znajomością aktualnych trendów aranżacyjnych. Wszystko to po, by spełnić marzenia o idealnym domu.