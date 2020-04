Klienci tej kawiarni podziwiać mogą niezwykły trójwymiarowy sufit

Wnętrza kawiarni marki Stereoscope Coffee w Orange County w Kalifornii to wynik współpracy Wick Architecture & Design z LAND Design Studio. Miejsce wyróżnia przede wszystkim niezwykły sufit, który przywodzi na myśl katedralne sklepienia. Tutaj jednak przyjmujące niezwykłą postać obrazu, który ożywa w trójwymiarze.

Kawiarnia znajduje się na parterze dużego kompleksu biurowego z dwoma budynkami i wspólnym dziedzińcem. Inwestorowi zależało przede wszystkim na tym, aby miejsce nie tylko zapewniało obsługę klientom, ale oprócz tego także wywoływało u nich silne emocje. - Klient oczekiwał czegoś co nigdy wcześniej nie było zrobione - podsumowuje David Wick z pracowni Wick Architecture & Design.

Do dyspozycji projektantów była wąska przestrzeń w kształcie litery L, łącząca dwa wejścia do lokalu z sufitem na wysokości ponad 4,5 metra. To własnie sufit stał się punktem centralnym i wyróżnikiem całego projektu. Bezpośrednią inspiracją była niedawna podróż do Włoch, z której wrócili David Wick i Andrew Lindley, podczas której mieli okazję zwiedzić katedrę w Parmie, której kopułę zdobi XVI-wieńczy fresk "Wniebowzięcie Dziewicy Correggio". Duet postanowił postawić na nowoczesną interpretację renesansowej techniki zdobienia wnętrz. Dekoracją sufitu miało stać się dzieło sztuki, które z płaskiej formy zyska trójwymiarowy wygląd po nałożeniu przez gości kawiarni okularów 3D.

- Przypomnieliśmy sobie artystkę Christy Lee Rogers, która jest znana ze swojej wyjątkowej podwodnej fotografii utrzymanej w stylu renesansu i baroku - relacjonuje David Wick. Architekci skontaktowali się z artystką i uzyskali licencję na jedną z jej prac, Reunion of Cathryn Carrie and Jean.

Po wybraniu konkretnego dzieła sztuki, kolejną decyzją, przed którą stanęli architekci było ustalenie szczegółów dotyczących jego wyglądu. - Po szeroko zakrojonym researchu stwierdziliśmy, że najmocniejszy efekt uzyskamy stosując kolor na ścianach i suficie - wyjaśnia Andrew Lindley z pracowni LAND Design Studio. - Zdecydowaliśmy się także stopniować obraz w dół, aby płynnie przechodził w biel ścian - dodaje.

Kolejnym krokiem było przeniesienia dzieła sztuki na sufit. Wymagało to współpracy z projektantami z Big Visual Group. Zespół projektowy podzielił obraz na nieco ponad 1,5-metrowe winylowe rolki z ok. 2,5-centymetrowymi zakładkami. Ważnym elementem prac było wprowadzenie zmian w poziomie projekcji 3D, tak, aby klienci kawiarni mogli podziwiać piękne dzieło sztuki nawet bez założenia okularów 3D. Kiedy wszystko było gotowe, rolki zostały nałożone na sufit niczym tapeta.