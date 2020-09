Klimat europejskich stolic w warszawskiej kamienicy. W takim stylu architekci zaprojektowali własne biuro

Projektanci z TWORZYWO studio zaprojektowali dla siebie we wnętrzu opuszczonego niegdyś laboratorium fotograficznego biuro łączące charakter europejskich stolic równocześnie zachowując charakterystyczny klimat warszawskiego Powiśla.

Lokalizacja jak z obrazka. Warszawska kamienica na Powiślu a na jej podwórku, przy oknie pracowni, kwitnący fioletowy bez, który niemal wprasza się do środka na aromatyczną kawę. Z pobliskiego Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina do okien studia płyną dźwięki inspirującej muzyki klasycznej.

- Prawie nic nie wskazuje na to, że znajdujemy się 5 minut spacerem od ul. Nowy Świat. To z powodu niesamowitej lokalizacji zapadła decyzja o wyborze tego miejsca na naszą siedzibę. Z jednej strony jesteśmy w ścisłym centrum Warszawy, z drugiej zaś mamy swoją oazę do spokojnej twórczej pracy - mówią współzałożyciele studia, Joanna Dziurkiewicz i Marcin Dziurkiewicz

Nowe życie i europejskie akcenty

We wnętrze opuszczonego niegdyś laboratorium fotograficznego projektanci postanowili tchnąć nowe życie. Przyświecały temu dwie główne zasady: zachowanie maksymalnej ilości zastanej tkanki oraz podkreślenie kamienicznego charakteru pracowni.

Wysokie sufity, oryginalna drewniana podłoga oraz niedoskonała faktura historycznych ścian. Oszałamiająco ogromne okna i drzwi zostały poddane renowacji własnoręcznie- przez samych projektantów. Oczyszczone z kilkunastu warstw starej farby i pomalowane specjalistycznymi farbami - na wzór londyńskich domów są wizytówką pracowni.

Chcąc wprowadzić do wnętrza nieco nowoczesności, architekci wykorzystali linearne podziały i geometryczne formy zarówno w meblach i dodatkach jak i w samym podziale lokalu na strefy użytkowe.

Niczego nie udawać

Nieduży lokal został optycznie powiększony dzięki połączeniu jasnych kolorów podłogi i ścian oraz ogromnej ilości światła, które dostaje się przez duże okna do wewnątrz. Biel tę złamano odcieniami różu, szarości, głębokiego błękitu oraz za sprawą ciepłego drewna.

Niekwestionowaną ozdobą pracowni TWORZYWO studio są wciąż przybywające nowe wzorniki i próbki materiałów prezentowanych inwestorom. To efekty wieloletnich doświadczeń architektów i dziesiątek zrealizowanych projektów.

Najważniejsza atmosfera

Głównym celem projektantów było stworzenie przyjaznego miejsca do pracy. Biuro architektów miało tworzyć przyjemną atmosferę zarówno dla projektantów jak i dla ich klientów podczas spotkań i prezentacji. Dużą rolę pełni w tym okrągły stół, przy którym projektanci siadają wspólnie z inwestorami do rozmów przy kawie.