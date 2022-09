Klimat industrialu w biurze Darco projektu AL Design

W przypadku tego projektu pomysł na wystrój biura przyszedł sam. Firma Darco, która potrzebowała nowej siedziby, zajmuje się branżą związaną ze stalą. Projektantka Agnieszka Lipień z AL Design, zaproponowała więc industrialny klimat, który stał się jednocześnie wizytówką firmy.

REKLAMA

Przestrzeń biurowa była spora, lecz niestety mało funkcjonalna, dlatego inwestorowi zależało, aby wydzielić z dużego holu nowe pomieszczenia, które będą mogli zajmować pracownicy. Po wysłuchaniu potrzeb dotyczących inwestycji, projektantka zaproponowała stworzenie wygodnej sali spotkań. Obecnie to idealne miejsce do przyjmowania interesantów, jak i do organizacji firmowych konferencji. Zaprojektowała również niewielki, ale bardzo praktyczny magazynek na dokumenty oraz archiwum kadr, dzięki którym od teraz w biurze panuje ład i porządek. Z dużego holu wydzielono również pomieszczenie dla działu marketingu. Dzięki tej zmianie, przestrzeń biura stała się znacznie bardziej funkcjonalna, a pracownicy chętnie korzystają z nowych udogodnień.