Klimat portowego miasta w odmienionym foodcourcie projektu MIXD

Remodeling istniejącego foodcourtu w CH Galaxy Szczecin przez studio MIXD ma na celu stworzenie przyciągającego miejsca spotkań, w którym szczecinianie w każdym wieku będą czuć się jak u siebie. Foodport swoim lokalnym charakterem oddaje klimat portowego miasta, gdzie niemal każdy miał lub ma wśród swoich bliskich marynarzy oraz stoczniowców.

Sukces foodcourtu w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu – dynamicznej i inspirującej przestrzeni, kierowanej do młodych ludzi – sprawił, że firma EPP ponownie zdecydowała się na współpracę ze studiem MIXD. Foodport to kolejny tom opowieści o potrzebie autentycznej lokalności, o tworzeniu przestrzeni, gdzie starsi i młodsi będą się czuć swobodnie i chętnie spędzać tam czas, z którą będą się identyfikować. Nazwa to oczywiście odniesienie do tradycji Szczecina jako miasta, gdzie życie toczy się wokół portu – punktu, gdzie zawijają statki z dalekich rejsów i gdzie w stoczniach buduje się kolejne.

Na nabrzeżu

Projektanci z MIXD postanowili odtworzyć wizualny klimat portu. Centralny dziedziniec liczącego ok. 2000 mkw. foodcourtu otacza ściana kontenerów pokrytych przez szczecińskich artystów graffiti. Kolejne restauracje i punkty gastronomiczne są niejako wbudowane w ten okrąg i swobodnie otwarte w stronę jego środka. Tu znów znajdziemy pojedyncze kontenery, które podzielą przestrzeń, fragmenty różnych przemysłowych posadzek – jakby układanych i uzupełnianych przez lata, aż do momentu przeistoczenia się w istny patchwork płytek. W iście ulicznym, improwizowanym stylu pojawiło boisko do koszykówki i trybuny zbudowane z palet – to przykład sięgnięcia po ogólnie dostępne materiały, by zaaranżować przestrzeń relaksu i rozrywki. Takie miejsca znajdziemy nie tylko w dokach Szczecina, ale chyba również każdego innego portowego miasta na świecie.