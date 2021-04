Klimatyczna aranżacja łazienki według marki Opoczno

Przytulny len, miękka satyna, motyw łagodnej fali oraz nastrojowa gra światła… Najnowsze kolekcje Opoczno, najstarszego polskiego producenta płytek ceramicznych i gresowych, to gotowy przepis na klimatyczną aranżację łazienki.

Wiosenna ofensywa nowości Opoczno to dwie rozbudowane serie płytek ściennych w uniwersalnych formatach 24x74 oraz 30x60 cm, które sprawdzą się zarówno w małych łazienkach, jak i przestronnych salonach kąpielowych. Najnowsze kolekcje stanowią bogaty i różnorodny wachlarz inspiracji dla wszystkich ceniących ponadczasowe rozwiązania, ale także poszukujących oryginalnych i wpisujących się w aktualne trendy propozycji. Obok nieszablonowych interpretacji klasycznych materiałów stosowanych we wnętrzach, jak kamień i beton, wśród nowości znalazły się również kolekcje z motywem przewodnim w postaci przyciągających wzrok struktur: regularnych, geometrycznych oraz z efektem fali. Stanowią one znak rozpoznawczy kolekcji Claret, Ola Bianca, Glow oraz Ribero.

Plejadę nowości otwiera mocnym akcentem kolorystycznym kolekcja Claret z serii rektyfikowanych płytek ściennych w formacie 24x74 cm. Zaskakuje oryginalnym połączniem grafiki, faktury i koloru. W niezwykły sposób łączy rzemieślniczą prostotę oraz wyrafinowany look. Wrażenie robi barwa płytek, balansująca pomiędzy odcieniem wypalonej gliny, a głębią czerwonego wina.

- Zależało mi na uzyskaniu niesztampowej, a jednocześnie przytulnej kolorystyki – mówi Karolina Kaczor, Product Manager Opoczno. - Inspiracją był dla mnie ciepły kolor terakoty, ale również styl loftowy, którego wyróżnikiem jest czerwona cegła. Ten odcień wydawał mi się jednak mało charakterystyczny. Uznałam, że połączenie z głębią czerwonego wina nada mu wyjątkowy charakter. Zależało mi również, aby kolekcję o tak charakterystycznej barwie można było połączyć z elementami różnych stylów wnętrzarskich. To się udało, ponieważ płytki tworzą świetną kompozycję z betonem, kamieniem czy drewnem. Efektownie łączą się również z modną czarną armaturą jak i dodatkami w kolorze miedzi – dodaje autorka kolekcji.

Płytki Claret zdobi subtelna grafika odwzorowującą fakturę lnu. Ten wyjątkowy efekt uzyskano dzięki zastosowaniu specjalnego tuszu. Kolekcję uzupełnia płytka ze strukturą o geometrycznym wzorze, która nadaje całości nowoczesny rys. – Kolekcja Claret doskonale wpisuje się we współczesne trendy. Świadczy o tym nie tylko wyjątkowy kolor, ale również geometryczna struktura, która wprowadza dodatkowy element dynamizmu. Jednocześnie, za sprawą grafiki oddającej strukturę lnianej tkaniny, jest niezwykle klimatyczna. Łącząc obie te cechy chciałam stworzyć niepowtarzalną kolekcję o szykownym, a zarazem przytulnym charakterze. Dodatkowo satynowe wykończenie nadaje płytkom niesamowity efekt miękkości. Podkreśla modny charakter aranżacji wnętrza, ale również kreuje przyjemną atmosferę. To kolekcja dla zwolenników nietuzinkowej stylistyki i aktualnych trendów – mówi Karolina Kaczor.