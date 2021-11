Klimatyczne wnętrza restauracji w Warszawie. To projekt Jana Sikory

Na Alejach Jerozolimskich w Warszawie znajduje się klimatyczne miejsce dla wielbicieli ryb i owoców morza, Seafood Station Restaurant & Oyster Bar. Za projektem wnętrz stoi pracownia Sikora Wnętrza.

REKLAMA

W sercu Warszawy - na Alejach Jerozolimskich 93 powstało wyjątkowe miejsce dla wielbicieli ryb i owoców morza - Seafood Station Restaurant & Oyster Bar.

Wnętrza restauracji zaprojektował architekt Jan Sikora właściciel pracowni Sikora Wnętrza.

Stylistyka wnętrza to odważna reinterpretacja stylu industrialnego połączonego z delikatnymi secesyjnymi cytatami, zainspirowana targami rybnymi z różnych zakątków świata.

Dwupiętrowe wnętrze restauracji zajmuje ponad 300 metrów powierzchni o wysokości 9 metrów, co sprawia niesamowite wrażenie przestrzeni, spotęgowane jeszcze dodatkowo przez sięgające do sufitu okna, a właściwie szklane ściany. Nie brakuje tu małych stolików dla dwojga, idealnych na randkę lub wypad z przyjaciółką, jak i wygodnych kanap na spotkania w większym gronie prywatnym lub biznesowym.

Przeczytaj także >> Klimatyczna, industrialna restauracja w Forcie Mokotów

Portowa surowość

Stylistyka wnętrza to odważna reinterpretacja stylu industrialnego połączonego z delikatnymi secesyjnymi cytatami. Masywne stalowe dwuteowniki, czy inne widoczne elementy konstrukcyjne antresoli stanowią poza funkcjonalnym, również element dekoracyjny. Widoczne instalacje elektryczne, jak również pozostałe, biegną w rurach pod sufitem pozostawione w surowym loftowym klimacie. Industrialnego charakteru nadają również metalowe schody na piętro wraz z balustradą z siatki, jak w amerykańskich fabrykach. Oryginalne oświetlenie baru wykonane z długich rur o okrągłym przekroju, niczym organy oliwskie okalają barowy kontuar zwisając z sufitu.

Białe, kwadratowe płytki na podłodze i niektórych ścianach, to proste nawiązanie do hal sprzedażowych targów rybnych. Nawet długie drewniane stoły, niczym lady, rozciągają się zapraszając gości do wspólnego biesiadowania i rozkoszowania się świeżymi krabami. Ustawione przy nich industrialne krzesła dają pozwolenie na swobodne jedzenie palcami, wszak tak skorupiaki smakują najlepiej.

Secesyjna delikatność

Surowość stali i industrialnego wyposażenia łagodzą elementy delikatne, finezyjne i miękkie, charakteryzujące się płynnymi liniami, napisami i motywami secesyjnymi. Tapicerowane kanapy w kolorze gołębiego błękitu nawiązują do koloru spokojnego morza. Ustawione przy nich marmurowe stoliki, niczym z francuskich kawiarni, wprowadzają elegancki klimat. Drewniane krzesła, o miękkich secesyjnych liniach, nadają paryskiego szyku. Całość uzupełniona została o sztukę: rzeźbione ryby, obrazy i autorskie elementy. Zawieszone na ścianach ozdoby przypominają ceramiczne talerze włoskiego malarza Piero Fornasetti, tylko zamiast twarzy pięknej śpiewaczki LAURY CAVALIERI widnieją na nich podobizny mieszkańców podwodnego świata.