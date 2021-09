Klimatyczne wnętrze nowego hotelu marki Mövenpick

Wnętrza nowo otwartego Mövenpick Hotel Bazylea wypełniają ciepłe kolory i naturalne materiały. Podkreślają one połączenie stylu eleganckiej szwajcarskiej prostoty i ponadczasowego komfortu.







REKLAMA

Nowo otwarty Mövenpick Hotel Bazylea to szósty obiekt należącej do Accor, wiodącej grupy hotelowej na świecie, marki w Szwajcarii. Koncepcję stworzyli znani architekci z zespołu Miller & Maranta. Klimatyczne wnętrze nosi podpis słynnego twórcy, Matteo Thuna, który czuwał nad całym projektem. Ich dziełem jest wyjątkowy, 19-piętrowy budynek mieszczący 234 pokoje i 30 apartamentów (w tym apartament prezydencki). Zgodnie z filozofią „ponadczasowej nowoczesności” wnętrza hotelu wypełniają ciepłe kolory i naturalne materiały, które podkreślają połączenie stylu eleganckiej szwajcarskiej prostoty i ponadczasowego komfortu.

Jedzenie i smaki

Pochodząca ze Szwajcarii marka Mövenpick od zawsze była kojarzona z nietuzinkową gastronomią. Nie inaczej jest także w nowym hotelu, gdzie na gości czekają innowacyjne, międzynarodowe inspiracje kulinarne. Restauracja Puro z otwartą kuchnią łączy specjały latynoamerykańskie z tradycyjnymi smakami Azji i najlepszymi produktami regionalnymi serwowanymi w kameralnej i przyjaznej atmosferze. Szefem kuchni jest Argentyńczyk Pablo Löhle, znany w branży za wyznaczanie nowych i zaskakujących trendów, wcześniej związany z Grand Hotel Les Trois Rois w Bazylei. Mieszczący się na parterze MP's Bistro & Bar z odkrytym tarasem stanowi idealne miejsce spotkań dla mieszkańców i gości hotelowych. Śniadania, dania sezonowe i regionalne, wyrafinowane koktajle i wykwintne wina to tylko niektóre z pozycji z restauracyjnego menu.

Biznes

Mövenpick Hotel Bazylea gwarantuje szereg udogodnień dla gości biznesowych, pretendując do miana istotnej lokalizacji biznesowej na mapie Szwajcarii. Do ich dyspozycji jest ultranowoczesne centrum konferencyjne z elastyczną powierzchnią 2 000 m2. Stylowa sala barowa na 5 m umożliwia organizację uroczystości nawet dla 600 osób. Przestronne foyer z naturalnym oświetleniem to idealne miejsce na początek czy przerwy kawowe. Hotel oferuje także sale konferencyjne i sale narad zlokalizowane na drugim i trzecim piętrze, gwarantujące indywidualny wystrój i wielofunkcyjność połączoną z wyjątkowym widokiem na miasto.

Samopoczucie i wygoda

Nowy hotel oferuje również luksusowe spa i centrum fitness o łącznej powierzchni 240 metrów kwadratowych. Obejmuje ono saunę, łaźnię parową, prysznice sensoryczne oraz strefę relaksu. Mövenpick Hotel Basel, położony tuż obok dworca kolejowego i posiadający połączenia z całą Europą jest doskonałym wyrazem strategii Accor oferowania gościom atrakcyjnych hoteli w istotnych lokalizacjach.

Oprócz Mövenpick Hotel Bazylea, w kraju funkcjonuje pięć hoteli marki z łącznie 1306 pokojami: Mövenpick Hotel & Casino Genewa, Mövenpick Hotel Egerkingen, Mövenpick Hotel Lozanna, Mövenpick Hotel Zürich Airport i Mövenpick Hotel Zürich Regensdorf. Wkrótce Mövenpick Resort Savognin powiększy portfolio jako siódmy hotel tej marki.