Klimatyczny Tremonti Ski & Bike Resort w Karpaczu: kulisy prac wykończeniowych

Inspirowany alpejskimi kurortami i lokalną tradycją obiekt spod kreski pracowni Q2 Studio działa od nieco ponad roku. Odpowiedzialna za prace wykończeniowe firma Tétris opowiada o tym, jak wyglądały prace wykończeniowe w tym klimatycznym miejscu.

Obiekt Tremonti Ski & Bike Resort w Karpaczu inspirowany jest lokalnymi tradycjami i alpejskimi kurortami.

Projekt architektoniczny dla dewelopera Spectrum Development przygotowała pracownia Q2 Studio, a prace wykończeniowe powierzono firmie Tétris.

W każdym budynku motywem przewodnim jest inny sport zimowy, co podkreślają wyprodukowane na zamówienie tapety.

Prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora gdyż dwa z sześciu budynków są zabytkami.

Tremonti Ski & Bike Resort inspirowany lokalnymi tradycjami i alpejskimi kurortami perfekcyjnie wpisuje się w otaczającą go naturę. Położony jest w Karpaczu, a z apartamentów rozpościera się widok na trzy najwyższe szczyty Karkonoszy: Skalny Stół, Śnieżkę i Kopę – co zostało podkreślone również w nazwie obiektu. Składa się on z czterech nowych oraz dwóch zabytkowych budynków z przełomu XIX i XX wieku.

Tremonti Ski & Bike Resort z zewnątrz, fot. Kinga Skalik

Tremonti Ski & Bike Resort to wyjątkowy kompleks wypoczynkowy z luksusowym SPA i restauracją oraz licznymi udogodnieniami zarówno dla rodzin, jak i osób wypoczywających aktywnie. Tworzą go skomunikowane ze sobą łącznikami i windami cztery nowe budynki oraz dwa zabytkowe.

Historyczny duch miejsca

Historia miejsca sięga przełomu XIX i XX wieku, kiedy to Hermann Haase prowadził tu dwa domy wczasowe. W odrestaurowanych Villa Haase i Villa Waldsheim ulokowano luksusowe apartamenty i strefę SPA. Jak wiadomo projekty obejmujące przekształcenia istniejących budynków są dużym wyzwaniem dla architektów – a w tym wypadku z zadaniem mierzyła się pracownia Q2 Studio.

„Zależało nam na zachowaniu historycznego ducha miejsca i odnowieniu obu willi zgodnie ze sztuką. Prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora. Odtworzonych zostało wiele detali, renowacji poddaliśmy m.in. mozaiki czy elementy drewniane. W efekcie udało się nam przywrócić budynkom ich wizerunek sprzed lat. Nowe z kolei zostały zaprojektowane tak, by jak najwierniej korespondowały z historycznymi wzorcami tego regionu. Ogólna koncepcja zakładała połączenie lokalnej tradycji budowlanej z nowoczesnymi rozwiązaniami, które podnoszą standard obiektu – np. zastosowanie dużych okien”, wyjaśnia Paulina Studnicka, Dyrektor Tremonti Ski & Bike Resort.

Obiekt liczy 124 mocno zróżnicowane apartamenty – projekt zakładał aż 37 typów, co oznacza, dużą oryginalność i większy wybór dla gości. Każdy z nich posiada aneks kuchenny. Prace wykończeniowe na łącznie ok. 7 000 mkw. powierzchni obejmującej pokoje oraz części wspólne takie jak recepcja, restauracja czy SPA z wewnętrznym basenem, powierzono firmie Tétris, ze względu na jej duże doświadczenie w prowadzeniu projektów na taką skalę. We wnętrzach wykorzystano połączenie surowej cegły i płyt betonowych z ocieplającymi klimat tapetami i wykładzinami.

Sporty zimowe w centrum uwagi

W każdym budynku motywem przewodnim jest inny sport zimowy, co podkreślają wyprodukowane na zamówienie tapety, których położono w sumie 12 000 mkw. Eksperci od fit-out’u odpowiadali także za malowanie, montaż armatury łazienkowej i biały montaż, instalację podłóg, aneksów kuchennych, a także koordynację działań związanych z wyposażeniem wnętrz w meble, w tym drewniane szafy w zabudowie.

„Śmiało mogę powiedzieć, że wyzwaniem przy projekcie Tremonti Ski & Bike Resort była dla nas logistyka. Znani jesteśmy z rozbudowanej sieci podwykonawców i dostawców, co zapewnia nam sprawne realizowanie działań. Praca w Karpaczu była dla nas jednak okazją, aby sięgnąć po nowe firmy, które znajdowały się po prostu bliżej, co pozwalało na utrzymanie dobrej organizacji. Dzięki temu lista naszych podwykonawców się dodatkowo rozszerzyła, a projekt zyskał na lokalności wykorzystanych materiałów”, mówi Maciej Targosz, Dyrektor Regionalny w Polsce Południowej, Tétris.

Strefa SPA w obiekcie Tremonti Ski & Bike Resort, fot. Kinga Skalik

Zespół Tétris prowadził prace także w recepcji, ekskluzywnej restauracji a’la carte Gusto, dwóch barach, w tym jednym sezonowym zewnętrznym zlokalizowanym przy basenie, holach i strefie SPA, w której odpowiadał za przygotowanie podgrzewanych leżanek oraz podświetleń.

„Tak złożone projekty jakim był Tremonti Ski & Bike Resort wymagają od nas ścisłego planowania i elastyczności. Firma Q2 Studio zaproponowała klientowi wiele ciekawych detali i pomysłów, które udało nam się w pełni zrealizować. Nasz zespół, który był na miejscu, świadczył także usługi doradcze w zakresie projektowania. Wnętrza zachwycają górskim klimatem, a jednocześnie są bardzo przestronne i nowoczesne. Doceniamy zaufanie jakim obdarzyło nas Spectrum Development zapraszając do tego projektu”, mówi Justyna Forgiel, Project Manager, Tétris.