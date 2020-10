Kluczem do budowania wizerunku w branży wnętrzarskiej są... zdjęcia

W dobie mediów społecznościowych oraz kolekcjonerskich magazynów, większość marek zdała sobie wreszcie sprawę z roli dobrych zdjęć w budowaniu wizerunku. Efektowna sesja zdjęciowa stała się kluczem do sukcesu i ważną częścią komunikacji architektów i marek wnętrzarskich.

REKLAMA

Profesjonalna sesja zdjęciowa ma nieocenione znaczenie w komunikacji, niezależnie od tego czy promujemy produkt, miejsce, usługę, czy markę osobistą. W dobie mediów społecznościowych i szybkiej konsumpcji treści, fotografia wysuwa się na pierwszy plan. Jaką rolę odgrywają zdjęcia w budowaniu wizerunku architektów oraz marek wnętrzarskich? W jaki sposób powinna przebiegać współpraca marki z agencją projektową? Odpowiedzi na te pytania udzieliła Jola Skóra, założycielka i współwłaścicielka agencji JAM Kolektyw.

Rozpoczęcie współpracy

Początek naszej pracy to przede wszystkim rozmowa mająca na celu poznanie potrzeb klienta. Następnym etapem jest dokładny research i analiza wizerunku marki, a także przygotowanie propozycji i naszej wizji sesji, czyli koncepcji kreatywnej. Często zdarza się, że różni się ona od pierwotnego pomysłu klientów, ale ufają oni naszemu doświadczeniu. Nawet jeśli na etapie prezentacji koncepcji nie są w stu procentach przekonani do przedstawionych pomysłów to efekt finalny sesji w postaci zdjęć zawsze spotyka się pozytywnym odbiorem - wyjaśnia ekspertka.

Sesja prasowa

Sesja prasowa, która powstaje z myślą o komunikacji w mediach, musi być przede wszystkim opowieścią pewnej historii. Jako JAM Kolektyw, który współtworzę z Anną Olgą Chmielewską, realizujemy również sesje prezentujące architekturę wnętrz. Po zapoznaniu się z realizacją projektu, przygotowujemy koncepcję estetyczną, w której przedstawiamy stylistykę naszym zdaniem najlepiej oddającą klimat danej przestrzeni. Proponujemy dodatki, światło, wybieramy konkretne plany i kadry. W zależności od wielkości fotografowanej przestrzeni sesja trwa od jednego do dwóch dni. Najpierw przygotowujemy wnętrza – usuwamy elementy, których nie chcemy widzieć w kadrze, ustawiamy dodatki, akcesoria, rośliny. Podczas zdjęć zawsze działamy według przygotowanego wcześniej harmonogramu tzw. shooting planu. Na efekt sesji wpływa jednak przede wszystkim pozytywna atmosfera i kreatywna energia obecnych na planie osób. Działamy przecież we współpracy z autorami danego projektu, którzy często udzielają nam pomocnych wskazówek. Dla nich dni zdjęciowe są wyjątkowym momentem – zwieńczeniem procesu projektowego, często trwającego kilka lat, tłumaczy Jola Skóra.

Sesja marketingowa

Zdaniem ekspertki, sesja marketingowa jest zwykle konkretnym zadaniem do zrealizowania. Działania rozpoczynamy od briefu kreatywnego i prezentacji kontekstu, w którym chciałybyśmy zaprezentować produkty. W celu jego przygotowania zapoznajemy się z produktami, dotychczasowym wizerunkiem marki, jej historią i wcześniejszymi materiałami zdjęciowymi. Nie chcemy powielać pomysłów, zawsze staramy się przedstawiać świeże spojrzenie na dany produkt. Zdarza nam się również wykonywać sesje dedykowane - na przykład na Instagram. W tym przypadku mamy większą dowolność w sposobie ukazywania produktów, a kadry są o wiele prostsze. Świadomość klientów oraz ich otwartość na różnorodne pomysły jest coraz większa, co daje nam wiele możliwości, aby fotografować w sposób wyróżniający daną markę na rynku.