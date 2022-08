Kocierz Hotel & SPA łączy nowoczesność i regionalną tradycję

Klimatyczny, utrzymany w góralskim stylu budynek hotelu Kocierz Hotel & SPA pokryty tradycyjnym gontem położony jest w samym sercu Beskidu Małego. Teraz zostanie rozbudowany, a my zaglądamy do wnętrz istniejącego obiektu.

W samym sercu Beskidu Małego, na Przełęczy Kocierskiej znajduje się uroczy ośrodek Kocierz Hotel & SPA

To jeden z nielicznych tego typu obiektów w górach, położony jest 750 m n.p.m.

Poza świetną lokalizacją Kocierz Hotel & SPA to również klimatyczne SPA, proponujące wysokiej jakości zabiegi, a także naturalny, górski aquapark – jedyny taki w tej części Europy.

By zaspokoić potrzeby coraz większej liczby gości hotel Kocierz Hotel & SPA zostanie rozbudowany.

Z widokiem na góry

Klimatyczny, utrzymany w góralskim stylu budynek hotelu Kocierz Hotel & SPA pokryty tradycyjnym gontem, jako jeden z nielicznych tego typu obiektów w górach, położony jest 750 m n.p.m. Dzięki swojej lokalizacji jest doskonałą bazą wypadową dla wielbicieli górskich wędrówek.

Ośrodek Kocierz Hotel & SPA w sercu Beskidu Małego, fot. mat. prasowe

Z Hotelu Kocierz blisko jest do wielu miast południowej Polski. Jedynie 15 km dzieli hotel od Żywca i Wadowic, 75 km od Krakowa i Katowic oraz 50 km od przejścia granicznego ze Słowacją. Z hotelu blisko też do wielu okolicznych parków rozrywki takich jak Energylandia, Inwałd Park czy Zatorland, w których można przyjemnie spędzić czas z całą rodziną. Gwarantują one świetną zabawę, a przy okazji edukują.

Klimatyczne SPA

Poza świetną lokalizacją Kocierz Hotel & SPA to również klimatyczne SPA, proponujące wysokiej jakości zabiegi, a także naturalny, górski aquapark – jedyny taki w tej części Europy. W ramach obiektu znajduje się strefa relaksacyjna wellness z basenem, saunami i jacuzzi. Wielbiciele narciarstwa docenią to miejsce za stok narciarski znajdujący się tuż przy hotelu.

Do dyspozycji gości jest SPA, strefa wellness z basenem, saunami i jacuzzi, parki liniowe oraz boiska sportowe i korty tenisowe. Tak wiele atrakcji, okraszonych pyszną kuchnią opartą na regionalnych produktach sprawiło, że hotel jest idealnym miejscem wypoczynku.

Oprócz usług hotelowych obiekt oferuje także usługi dla biznesu – sale konferencyjne, wyjazdy integracyjne oraz SPA. Hotel daje możliwość organizacji wielu imprez okolicznościowych. Nic dziwnego, że standard usług, jak i zakwaterowania podbił serca odwiedzających hotel Kocierz Hotel & SPA.

Wysoki standard hotelu, wymaga wykończenia na takim samym poziomie jakościowym. W toaletach hotelowych zastosowano stelaże podtynkowe marki Geberit, dające gwarancję niezawodności i tak cenione przez fachowców za łatwość montażu. Co więcej, by zapewnić gościom hotelu jak najwyższą jakość higieny, zamiast tradycyjnych misek WC, zamontowano toaletę myjącą Geberit AquaClean Sela.

W planach rozbudowa

By zaspokoić potrzeby coraz większej liczby gości hotel Kocierz Hotel & SPA zostanie rozbudowany. W ramach przedsięwzięcia, na bazie istniejącego obiektu powstanie zespół hotelowo-rekreacyjny o kubaturze blisko 50 tys. m3. Firma Stanpol przeprowadza postępowania urzędnicze, związane z planami dwuetapowej rozbudowy kompleksu Hotel & Spa Kocierz w miejscowości Targanice (woj. małopolskie).