Kolejna odsłona kolekcji IKEA projektowanej przez najmłodszych

SAGOSKATT to limitowana kolekcja zabawek zaprojektowanych przez dzieci. Powstaje w wyniku organizowanego przez IKEA corocznego konkursu rysunkowego, w ramach którego najmłodsi z całego świata przynoszą do najbliższego sklepu IKEA albo przesyłają przez internet rysunki, przedstawiające ich wymarzone pluszaki.

Zgodnie z tradycją IKEA każdego roku zachęca dzieci z całego świata do wzięcia udziału w konkursie rysunkowym i zaprojektowania swojego wymarzonego pluszaka. Tym razem zgłoszono ponad 66 tysięcy prac konkursowych, spośród których zostało wybranych pięć szczególnie wyjątkowych rysunków. Projekty małych artystów zamienią się wkrótce w prawdziwe pluszowe zabawki. Wśród zwycięzców znalazła się 7-letnia Zosia z Polski, której pomysł na „Jajko sadzone” podbił serca jury!

W tegorocznej edycji, trwającej 21 dni, od 4 do 24 listopada 2020 r., prace przyjmowane były jedynie online. Choć obowiązujące obostrzenia nie ułatwiały zadania, nic nie mogło powstrzymać dzieci przed prawdziwym rysunkowym szaleństwem. Udział w konkursie wzięło łącznie 66 tysięcy najmłodszych z całego świata. W Polsce nadesłano aż 3504 projekty, co jest największą liczbą od kilku lat.

W konkursie, poza „Jajkiem sadzonym” 7-letniej Zosi wybrane zostały cztery wyjątkowo pomysłowe i unikalne rysunki. W kolekcji SAGOSKATT 2021 polskiej zabawce towarzyszyć będą „Kanapkowi przyjaciele” autorstwa Audrey (9 lat, Kanada), „Kotek” projektu Liepa (8 lat, Litwa), „Piesek z syrenim ogonem” narysowany przez dziecko o imieniu Savva (9 lat, Rosja) oraz „Ptaszek” Nicka (10 lat, USA).

– Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że pośród zwycięskich prac znalazł się kreatywny projekt 7-letniej Zosi z Polski. Z całą pewnością „Sadzek” podbije serca niejednego dziecka i będzie wspaniałym towarzyszem zabaw. Koncepcja tworzenia przez dzieci dla dzieci jest czymś, z czego jako IKEA jesteśmy niezwykle dumni. Drzemiące w nich nieskończone pokłady kreatywności są doprawdy imponujące! Każdego roku otrzymujemy niewyobrażalną liczbę oryginalnych, zabawnych i po prostu fajnych prac. Gdybyśmy tylko mogli wszystkie je zamienić w zabawki! Wybierając zwycięskie projekty, bierzemy pod uwagę wiele istotnych kryteriów, na przykład niepowtarzalność, barwność

i ekspresyjność rysunku, a także możliwość przekształcenia go w masowo produkowaną i przede wszystkim bezpieczną dla dzieci pluszową zabawkę – wyjaśnia Magdalena Betin, koordynatorka konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa” w IKEA Retail Polska.

To już trzeci sukces Polski w międzynarodowym konkursie SAGOSKATT. Po raz pierwszy osiągnięcie to należało do 9-letniego Huberta. Jego projekt „Pająk” stał się częścią serii IKEA SAGOSKATT 2017. Natomiast, w 2018 roku laureatką została 8-letnia Natalia z Warszawy, której dzieło przedstawiające nakrapianą foczkę, ukrywającą w kieszeni małą rybkę, urzekło cały świat.

Nowa edycja SAGOSKATT to również kolejny konkurs grantowy, który wystartował 22 lutego. Konkurs jest lokalnym programem IKEA Retail w Polsce, będącym częścią globalnej inicjatywy IKEA „Play Coalition”. Jej celem jest budowanie świadomości tego, że każde dziecko, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje, ma prawo do zabawy oraz podkreślenie, jak ważny jest jej wpływ na prawidłowy rozwój najmłodszych. IKEA udzieli wsparcia wybranym organizacjom z całej Polski, realizującym projekty edukacyjno-wychowawcze w zakresie zmian klimatu.

W konkursie nagrodzonych zostanie maksymalnie 4 uczestników, dla których przewidziane są granty o łącznej wartości 130 tysięcy złotych. Środki te pochodzą ze sprzedaży kolekcji zabawek SAGOSKATT w 2020 roku. Chętni mogą przesyłać swoje zgłoszenia poprzez formularz do

31 marca, do godziny 24:00, a wyniki zostaną ogłoszone 4 maja 2021 roku.