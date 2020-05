Kolejne kroki LPP ku zrównoważonej modzie

Miniony rok dla polskiej firmy LPP to przede wszystkim kolejne projekty zmniejszające wpływ działalności firmy na otoczenie i sprzyjające tworzeniu zrównoważonej mody.

Wdrożone rozwiązania, pozwalające na zmniejszenie ilości foliopaków w sprzedaży online, przyniosły redukcję zużycia plastiku do 2019 roku o prawie 250 ton. Sukcesywnie zwiększany jest również odsetek produktów Eco Aware w kolekcjach marek LPP i wykorzystanie materiałów przykładowo pochodzących z recyklingu lub wykonanych w obiegu zamkniętym. Co szósta rzecz w kolekcji Reserved z 2019 roku powstała już w bardziej zrównoważony sposób. Działania LPP obejmują także wsparcie w zarządzaniu używanymi tekstyliami, tj. kontynuowane przez LPP w 2019 roku zbiórki używanej odzieży w wybranych salonach stacjonarnych.

Dodatkowo rok 2019 jest rokiem bazowym spółki dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych - oznacza to, że firma policzyła po raz pierwszy swój ślad środowiskowy od pozyskania surowca aż do utylizacji ubrania. - To jeszcze rzadkość na rynku, szczególnie w branży odzieżowej. Pokazuje to nasze dążenie do transparentnego informowania społeczeństwa o wpływie firmy na środowisko. Od teraz do 2025 roku nasze emisje zmniejszymy o 15 proc. - wyjaśnia Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP. W przeliczeniu na sztukę odzieży LPP, emisja gazów cieplarnianych wynosi średnio 5,68 kg.