Kolejne miasta ze Studiami Planowania IKEA

IKEA testuje nowe miejsca spotkań z klientami, żeby ułatwić im urządzanie domu zgodnie z aktualnymi potrzebami. Wykwalifikowani projektanci pomogą w zaplanowaniu skrojonej na miarę naszych potrzeb kuchni, spersonalizowanej garderoby czy funkcjonalnego systemu przechowywania.

Rynek handlu detalicznego zmienia się bardzo szybko. W tym wymagającym środowisku IKEA chce dzielić się wiedzą na temat tego, jak żyją ludzie i inspirować ich do podnoszenia jakości życia w domu za pomocą produktów oraz rozwiązań wyposażenia wnętrz. Biorąc pod uwagę ich oczekiwania, marka stale dąży do tego, żeby wszystkie formaty oraz miejsca spotkań z klientami były jak najbliżej klientów i odpowiadały na ich potrzeby. Stale więc testuje nowe formy kontaktu i inwestuje w rozwój kanałów cyfrowych, m.in. sprzedaży internetowej, która w 2020 roku odnotowała 45% wzrost. W roku finansowym IKEA 2021 udział sprzedaży online w całkowitej sprzedaży to już 29%.

Z ostatniego Raportu IKEA Życie w domu 2021 dowiadujemy się, że urządzenie domu i to jak go postrzegamy, ma wpływ na dobre samopoczucie, relacje z najbliższymi oraz równowagę w codziennym życiu. Szczególnie w ostatnim czasie – podczas pandemii, kiedy życie w domu stało się bardziej intensywne, ludzie zaczęli być bardziej świadomi tego, w jaki sposób korzystają z dostępnej im przestrzeni. Zaczęli świadomiej podchodzić także do kwestii relaksu oraz aktywności. Czynności, które oceniamy jako najważniejsze dla utrzymania równowagi psychicznej w domu to: sen (61%), czas spędzany z partnerem/partnerką (36%), a także jedzenie (31%) i gotowanie (27%).

Teraz swoje marzenia, by lepiej żyć na co dzień, można zrealizować w Studiu Planowania IKEA w wybranych miastach w Polsce, czyli nowym miejscu świadczenia usług i doradztwa w kwestii wyposażenia wnętrz. W IKEA rozumiemy, że zaprojektowanie kuchni lub szafy nie zawsze jest łatwe. Projektanci z chęcią pomogą w tym zadaniu i zaplanują rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Jednym z nich są meble modułowe IKEA, które dają wiele możliwości kombinacji i zestawień. Pracownicy Studia pomogą w ich wyborze, doradzą, co najlepiej sprawdzi się w danej przestrzeni oraz podzielą się swoją wiedzą.

Pierwsze Studio Planowania IKEA otwiera się już dzisiaj (tj. 21.10.2021 r.)

w warszawskim Centrum Handlowym Wola Park przy ulicy Górczewskiej 124 (godziny otwarcia: 10:00 – 22:00). Wkrótce zostaną otwarte kolejne punkty: