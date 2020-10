Kolejny etap renowacji Fredrusia. Kultowy autobus-kabriolet w przyszłości wróci na ulice Wrocławia

Wrocławski Klub Sympatyków Transportu Miejskiego podejmie się drugiego etapu renowacji zabytkowego autobusa-kabrioletu Fredrusia, przeczytamy na portalu Wroclaw.pl.

Fredruś to wyprodukowany w zakładach pod Wrocławiem autobus Jelcz 272 MEX z 1974 r., przebudowany na turystyczny kabriolet. Przez pewien czas trasa autobusu zaczynała się w Rynku, pod pomnikiem hrabiego Aleksandra Fredry – stąd wzięło się także jego imię.

Autobus obecnie przechodzi pierwszy etap remontu w dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej. Przed dwoma laty, Wydział Partycypacji Społecznej przejął część hal po zajezdni, by służyły za schronienie zabytkowym pojazdom, należącym do gminy Wrocław oraz do organizacji pozarządowych.

Do końca roku kapitalny remont przejdzie całe podwozie. Najwięcej pracy wymagać będzie naprawa podzespołów mechanicznych: przegląd i naprawa silnika, regeneracja skrzyni biegów, układu hamulcowego i pneumatycznego, chłodzenia, zawieszenia, wału napędowego, tylnego mostu, układu kierowniczego, wymiana sprzęgła. Naprawiona zostanie także instalacja elektryczna (alternator, rozrusznik, akumulatory), a koła autobusu otrzymają nowe ogumienie. Efektem prac ma być w pełni sprawne, samojezdne podwozie.

Autobus ma być w przyszłości eksploatowany w ruchu ulicznym.