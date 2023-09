Kolejny PRS w Warszawie z wnętrzami od Reesco Hospitality

Warszawa Woronicza to kolejny projekt PRS, który powstał w Warszawie. Przyszli najemcy II etapu osiedla przy ulicy Białej Floty zyskali do wyboru ponad 344 lokali o najwyższym standardzie.

Nowopowstała inwestycja należy do Resi4Rent, firmy, która jako pierwsza w Polsce postawiła na sektor PRS (Private Rented Sector) i odpowiedziała na potrzeby użytkowników, dostarczając im ofertę najmu długoterminowego, łączącą wysoki standard oraz korzyści na wzór usług hotelowych. Warto zaznaczyć, że obecnie widoczny jest dynamiczny wzrost tego segmentu. To zupełnie nowy rynek, który pozwolił całej branży nieruchomości, zwłaszcza w dobie spowolnienia, na rozszerzenie wachlarza usług oraz otworzył zupełnie nowe możliwości dla sektora hospitality w Polsce.

– Inwestorzy są świadomi rosnącej konkurencyjności oraz tego, że ich najemcy poszukują nie tylko dobrej lokalizacji, lecz także estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni. Właściciele PRS-ów stawiają na długoterminowe relacje, dlatego oczekują doskonałej jakości wykonania wnętrz oraz dopasowania ich do indywidualnych potrzeb przyszłych mieszkańców. Tym bardziej cieszę się, że jest to już nasza kolejna współpraca z Resi4Rent. Zespół Reesco Hospitality był odpowiedzialny również za projekty Rychtalska oraz Woronicza 82 – podkreśla Wojciech Witek, Współzałożyciel Reesco Hospitality oraz pracowni architektonicznej Iliard.

W zakresie prac Reesco Hospitality, jakie zostały wykonane na obiekcie przy ulicy Białej Floty, znalazł się między innymi montaż elementów wykończeniowych – od drzwi wewnętrznych, poprzez panele, płytki gresowe, na elementach dekoracyjnych, takich jak oprawa oświetleniowa i karnisze, kończąc. Wszystkie pomieszczenia zostały starannie pomalowane, a na ścianach pojawiły się dekoracyjne obrazy, nadające im przytulności. W łazienkach wykonano tzw. „biały montaż”, który polega na precyzyjnym podłączeniu instalacji wodno-kanalizacyjnej. Także części wspólne – wewnętrzne lobby i zewnętrzny bon – zostały wykonane tak, aby zachęcały do odwiedzin czy sąsiedzkiej integracji. Szklana ściana dodaje elegancji, natomiast dodatkowa roślinność i designerskie dywany nadają przestrzeni domowego charakteru.

– Myśląc o tym projekcie, przychodzi mi do głowy jedno z moich ulubionych stwierdzeń, że najlepsze budynki to takie, z którymi łączą nas emocje. Podobną filozofią kierują się ludzie, z którymi na co dzień współpracuję. Inżynierowie z zespołu Reesco Hospitality poza wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów wykonawczych nabytym w spółce Reesco, wykazują się także wrażliwością na estetykę, której na co dzień uczą się od pasjonatów architektury z pracowni Iliard, będącej częścią zespołu Reesco Hospitality. Dlatego jestem przekonany, że przyszli najemcy Resi4Rent, poczują wspaniały klimat tego miejsca – dodaje Wojciech Witek.