Kolejny zaskakujący projekt Franta Group. Tym razem to... krzesło

Architekci z pracowni Franta Group zaprojektowali krzesło wchodzące w skład nowej kolekcji Paged Meble, która swoją premierę ma na trwających targach iSaloni.

O kolekcji AlterEgo od Paged Meble mającej swoją premierę na trwających właśnie targach Salone del Mobile informowaliśmy już wcześniej. Teraz pora na przyjrzenie się jednej z pozycji, która znalazła się we wspomnianej kolekcji.

Cuore to modyfikacja i revamping klasycznego krzesła Thonet firmy Paged. Jego nową odsłonę przygotowała pracownia architektoniczna Macieja Franty, Franta Group.

Krzesło funkcjonalnie służy jednostce i dlatego jest formą samotną! Używane przez pojedynczą osobę stanowi odseparowaną spójną z użytkownikiem aurę pozbawioną cech interakcji międzyludzkiej i integracji z otoczeniem. To wspólnota spędzania czasu i czynności wykonywanych razem zbliża nas do siebie. Dzieje się to w życiu codziennym w rozmowie, wspólnym posiłku, kieliszku wina czy dotyku dłoni a te wszystkie relacje odbywają się często w kontekście wspólnej przestrzeni, która kreuje funkcjonalne pole ich realizacji czyli dedykowanym dla krzesła stole – wyjaśniają ideę stojącą za stworzonym krzesłem, które Franta Group nazwali "manifestem miłości, wspólnoty, interakcji, łączenia dusz i porozumienia".