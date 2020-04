Kolekcja koncepcyjnych znaków drogowych na czasy pandemii

Nowojorczyk Dylan Coonrad, dyrektor kreatywny w amerykańskiej firmie projektowej Cannon Design stworzył kolekcję zdjęć z koncepcyjnymi znakami drogowymi, które są odpowiedzią na trwającą pandemię.

- Nie jestem regularnym, codziennym biegaczem, ale kiedy biegam ulicami Brooklynu, uwielbiam obserwować ludzi i psy. W zeszłym tygodniu było to w zasadzie niemożliwe, gdyż otaczały mnie puste ulice i opustoszałe firmy. Zamiast tego zacząłem zwracać uwagę na znaki drogowe na mojej trasie. Widziałem je niezliczoną ilość razy, ale tym razem z każdym krokiem skupiałem się na tym, co mi mówiły: "przejdź przez ulicę, brak wstępu, nie parkować" - relacjonuje twórca koncepcyjnej "kolekcji".

To właśnie ten moment zainspirował go do stworzenia nowych znaków drogowych. - To zasady, do których mieliśmy się stosować kilka tygodniu temu. Teraz są mniej ważne. Dzisiaj społeczeństwo potrzebuje ciągłych przypomnień, aby zachować społeczny dystans, pozostać w domu, chronić osoby starsze. Przyszło mi do głowy, że te powszechnie rozpoznawalne znaki drogowe mogą być totemami dla komunikatów, jakich potrzebujemy w tej bezprecedensowej sytuacji" - wyjaśnia swoje motywy Dylan Coonrad, dyrektor kreatywny Cannon Design.