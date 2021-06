Kolekcja Paradyż My Way by Gosia Baczyńska: tak było na premierze!

29. czerwca w warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich odbyło się wyjątkowe spotkanie designu i wielkiej mody - premiera zmysłowych kolekcji płytek ceramicznych Paradyż My Way by Gosia Baczyńska.

Wzornictwo przemysłowe i wielka moda jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dzięki niecodziennej, autentycznej współpracy Ceramiki Paradyż i Gosi Baczyńskiej powstały kolekcje, które zachwycają oryginalnością, bogactwem struktur i nieoczywistą kolorystyką. Ciekawa forma, nietuzinkowi goście i nieprzypadkowy wybór miejsca stworzyły niepowtarzalną, sensualną atmosferę.

Wydarzenie odbyło się w ogrodzie i pawilonie Pałacu Konstantego Zamoyskiego w Warszawie, siedzibie Zarządu Głównego SARP. To miejsce, które doskonale oddaje klimat przenikania się różnych światów, łącząc architekturę ze sztuką. Na potrzeby eventu, została specjalnie zaaranżowana przestrzeń przez Gosię Baczyńską, tworząc nowoczesne mieszkanie z surrealistycznymi elementami. Sercem scenerii były najnowsze płytki ceramiczne jej projektu.

- Tworzenie kolekcji Paradyż My Way z Gosią Baczyńską było dla nas wspaniałym procesem twórczym. Współpraca była niesamowita! Gosia ma w sobie wielką energię i zapał do pracy. Oczywiście inspiracjami do powstania tych przepięknych kolekcji były tkaniny, jej kreacje z pokazu mody oraz całokształt twórczości - podkreśliła Aldona Chudzicka.

- Połączenie wielu kreatywnych umysłów oraz niesamowitej energii Gosi pokazało, że moda i design mogą się wzajemnie przenikać, tworząc prawdziwie spektakularne efekty. Jesteśmy ogromnie dumni z kolekcji Paradyż My Way by Gosia Baczyńska, a event był wspaniałym ukoronowaniem dotychczasowej naszej współpracy - podsumowała dr Anna Tępińska-Marcinek, współwłaścicielka i członkini zarządu Ceramiki Paradyż.