Kolekcja TRN. Design jako hołd oddany malarzowi Janowi Tarasinowi

TRN to nowa kolekcja oświetlenia i mebli spod kreski Magdy Jurek, designerki i założycielki pracowni Pani Jurek. Niezwykły projekt powstał z inspiracji malarstwem.

Fascynacja malarstwem i grafiką Jana Tarasina stała się punktem wyjścia do stworzenia całej kolekcji. Tarasin interesował się światem przedmiotów. Zaczął od realistycznego zapisu przedmiotów, który upraszczał i redukował do momentu powstania systemu abstrakcyjnych znaków. W najnowszej kolekcji Pani Jurek odwróciła ten proces, zmieniając ideogramy w rzeczy. Jej trójwymiarowe obiekty mają prostą, śmiałą kaligraficzną formę, dzięki czemu mogą ze sobą współistnieć jak poszczególne litery alfabetu.

W kolekcji znajduje się 5 modeli stołów, 4 rodzaje luster (3 rozmiary i jedno potrójne) oraz ceramiczne oprawy oświetleniowe, których pojedyncze elementy można układać w kompozycje. Ręczne wykonanie nadaje kolekcji prawdziwie unikatowy charakter. Każdy egzemplarz jest jedyny w swoim rodzaju. Stoły i lustra wykonano we współpracy z pracownią meblowa Square Drip. Meble to rękodzieło z litego drewna jesionowego, wykonane tradycyjnymi technikami stolarskimi i pokryte naturalnym woskiem. Oprawy oświetleniowe to ceramika z elementami mosiężnymi.

Pani Jurek to pracownia założona przez artystkę i projektantkę Magdę Jurek. Ukończyła malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i wnosi do swojej twórczości konceptualne podejście, którego celem jest tworzenie produktów, które są nieoczywiste i niestandardowe. Projektuje produkty, które można zmienić i zaaranżować w przestrzeni, a także rozbudzić własną kreatywność. Jest również zwolenniczką zrównoważonego rozwoju. Pani Jurek była również współzałożycielką Stowarzyszenia "Siedziba w Warszawie", które powstało w celu realizacji dizajnu społecznego oraz projektowania dla społeczeństwa.