Kolor, forma i… książki. Projekt biura w budynku starej szwalni

Architekci z pracowni PIK Studio zaprojektowali w Białymstoku biuro dla spółki Glosel, w skład której wchodzą m.in. sklepy TaniaKsiazka.pl i Bee.pl. Projekt to adaptacja fabrycznego budynku starej szwalni.

Pomimo tego, że prace nad projektem rozpoczęły się na przełomie października i listopada 2020, w „covidowym czasie”, autorzy projektu podkreślają dobrze układającą współpracę z inwestorem. – Mieliśmy niesamowite szczęście przy projektowaniu. Właściciele spółki zaufali nam i od samego początku, dali nam wolną rękę przy projektowaniu – podkreśla arch. Paweł Pałkus, współzałożyciel PIK Studio.

Architekci zdecydowali się na odważne kolory i formy, które zestawili z industrialnymi akcentami podkreślającymi pofabryczny charakter miejsca – starą cegłą z rozebranej fabryki na ścianie i odkrytymi stropami z widocznymi na wierzchu instalacjami. Rolę dodatkowej dekoracji w przestrzeniach biura pełni sztuka: trójwymiarowe obrazy z TauArt sa tutaj wszechobecne i dodają pazura aranżacji. Jak w wielu swoich poprzednich projektach, również tutaj PIK Studio promują polskie marki – tym razem zaproponowali płytki i meble rodzimych producentów, które wkomponowały się w całość koncepcji.

Sercem biura o powierzchni ok. 1000 mkw. jest recepcja połączona z Foyer i salą spotkań – autorzy projektu postarali się o to, aby pełniła rolę wizytówki firmy, nawiązując do profilu jej działalności. W części foyer znalazły się przestrzenie wspólne o charakterze biblioteki, a lada recepcyjna ma postać regału na książki. Te ostatnie przewijają się zresztą w wystroju całego biura, podkreślając na każdym kroku czym naprawdę zajmuje się spółka.

Projekt biura przewiduje pomieszczenia o różnym charakterze: tematyczne salki konferencyjne, klubowe pomieszczenia socjalne, chillout roomy do relaksu oraz budki telefoniczne. W zaplanowaniu przestrzeni biura swój udział mieli również sami pracownicy firmy, którzy pomogli rozplanować poszczególne działy w jak najbardziej funkcjonalny sposób, odpowiadający specyfice pracy w firime. I tak, na przykład, prezesi spółek siedzą w dwóch przeciwległych biegunach budynku, które wizualnie łączą podziały na wykładzinie na podłodze oraz zaznaczone kolorem wycięcie w suficie.