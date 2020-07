Kolory lasu we wnętrzu

Zieleń, jako synonim natury i wyciszenia, to piękny i wyraźny kolor - między innymi dlatego warto wprowadzić tę barwę do wnętrza, o czym przekonują eksperci aranżacji wnętrz. Aranżacje inspirowane barwami lasu charakteryzują się wyjątkową elegancją i oryginalnością. W połączeniu z odcieniem złotym są gwarancją oryginalnego i stylowego pomieszczenia, zgodnego z aktualnymi trendami.

Nie od dziś wiadomo, że zieleń ma jako kolor kojące właściwości – uspokaja, wycisza i nawiązuje do środowiska naturalnego. Od niedawna zyskuje również na znaczeniu jako dominujący akcent we wnętrzach. Meble oraz dodatki w kolorze ciemnej zieleni coraz częściej pojawiają się w stylowych pomieszczeniach. Sprawdź, jak efektownie skomponować elementy aranżacji i cieszyć się designem w oryginalnych barwach.

Zielone meble tapicerowane – gwarancja elegancji

Niezawodnym zabiegiem na widoczną metamorfozę wnętrza jest zmiana choćby jednego, dominującego mebla w pomieszczeniu. Postaw na piękną, tapicerowaną sofę lub narożnik w kolorze głębokiej zieleni. Taki mebel to wisienka na torcie w pokoju dziennym i gwarancja eleganckiej aranżacji. Butelkowa zieleń doskonale sprawdzi się także jako kolor porządnego fotela. Wybierz model o wygodnym siedzisku i miękkiej, a’la welurowej strukturze. Zarówno sofa, narożnik, jak i wszelkiego rodzaju fotele oraz pufy w kolorze zielonym najlepiej komponować się będą z meblami w odcieniu drewna. Postaw na aranżację w całości inspirowaną lasem i zdecyduj się na brązową komodę oraz stolik kawowy. Aby dodać przestrzeni nowoczesności – wybierz modele na drewnianych lub metalowych nóżkach, nawiązujących do wnętrz loftowych.

Niezawodne tekstylia

Wysokiej jakości tekstylia to zawsze doskonała dekoracja wnętrza. W eleganckiej przestrzeni, nawiązującej do leśnej harmonii, świetnie sprawdzi się przyjemny w dotyku koc, stylowe poduszki oraz miękki dywan. Do zielonych mebli wypoczynkowych dopasuj tekstylia w kolorach ziemi – np. brązowy lub szary pled, poszewki ze złotym akcentem oraz jednolity dywan w odcieniach beżu. Jeżeli natomiast posiadasz sofę lub fotel w innym odcieniu i chcesz wprowadzić zieleń w postaci dodatków – postaw na poduszki w tym kolorze oraz pasujące do nich grube i praktyczne zasłony.

- Do eleganckiej aranżacji, w której główną rolę gra ciemna zieleń, można dopasować wiele stylowych dodatków. Polecane są poszewki na poduszki w kolorach brązu, czerni, złota, a nawet we wzory. Drobny print – np. aztecki lub egzotyczny – w przygaszonych kolorach efektownie ożywi aranżację. Trafionym rozwiązaniem są także poduszki z tkaniny a’la welurowej lub przypominającej zamsz, które są dodatkowym, gustownym elementem – mówi Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz salonów Agata.