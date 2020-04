Kolory przy pracy: urządzamy domowe home office

Komfortowe i uporządkowane miejsce do pracy czy nauki to podstawa. Wygodny fotel czy ergonomiczne biurko to oczywiście podstawa, ale na jakość naszej pracy wpływ mogą mieć również... kolory.

Home office w ostatnim czasie stał się w Polsce codziennością. Wiele osób pracuje obecnie w tym trybie, starając się jak najefektywniej dzielić czas pomiędzy obowiązki zawodowe a życie domowe. Beckers podpowiada, jak stworzyć praktyczny kącik do pracy we własnym mieszkaniu, który będzie sprzyjał koncentracji i pozwoli lepiej skupić się na wykonywanych zadaniach.

Komfortowe i uporządkowane miejsce do pracy czy nauki to podstawa. Dlatego w domowym biurze nie może zabraknąć wygodnego krzesła, a także biurka czy stolika, przy którym będzie można zasiąść do realizacji zadań. Ustawione tuż przy oknie zapewnią lepszy dostęp do światła dziennego, które uchroni oczy przed nadmiernym zmęczeniem. Skupieniu sprzyjać będą stonowane kolory. Z delikatnym odcieniem szarości zbudujemy w pomieszczeniu pełen spokoju i harmonii klimat, który pomoże wyciszyć się i skupić na sprawach zawodowych.

Jeśli preferujemy bardziej wyraziste rozwiązania, ściany w pokoju do pracy można pomalować na bardziej zdecydowane barwy. Głęboki, intensywny róż w duecie z mocnym odcieniem wina będzie pobudzać zmysły i wspierać kreatywność podczas pracy. Przy takim zestawieniu kolorów, konieczna może okazać się jednak lampka, która doświetli skąpane w ciemnych tonacjach pomieszczenie.

Na produktywność w czasie pracy pozytywnie będzie wpływać głęboka zieleń. Jej kojąca moc pozwoli uspokoić rozbiegane myśli i odprężyć się w stresujących sytuacjach. W naturalną scenerię swobodnie wkomponują się wykonane z drewna meble i rośliny doniczkowe, które efektownie ozdobią pomieszczenie.