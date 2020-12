Kolory roku 2021: jak je łączyć we wnętrzu. Ekspert o nowych trendach

Instytut Pantone ogłosił, że rok 2021 w świecie mody, designu i wzornictwa przebiegnie pod znakiem odcieni Ultimate Gray oraz Illuminating. Pierwszy z nich to jasna szarość symbolizująca opanowanie i stabilne fundamenty. Drugi, cytrynowa żółć, wyraża radość i słońce. Razem mają nieść obietnicę lepszego jutra. Jak łączyć te barwy we wnętrzu, by spełniły swoje zadanie i tchnęły w cztery kąty powiew optymizmu?

REKLAMA

– Już po raz 21. Instytut Pantone wskazał motyw kolorystyczny roku. Tym razem wybór padł na dwa odcienie. Jest to odniesienie do potrzeby tworzenia wspólnoty i utrzymywania więzi, czyli aspektów, które dziś zyskują szczególne znaczenie. Szarość, jako barwa skały twardej i mocnej, ukazuje niezachwianą podstawę. Żółć, żywa i energiczna, wnosi ciepło i witalność. Ten wyjątkowy mariaż można z powodzeniem przełożyć na pole aranżacji wnętrz. Przestrzeń mieszkalna, utrzymana w tym duecie barw, stanie się nie tylko modna, ale też zyska przesłanie nadziei i hartu ducha – mówi Katarzyna Śliwińska, kierownik działu marketingu i reklamy, RuckZuck.

Zrównoważony wystrój

Stosując dwa kolory we wnętrzu, możemy zdecydować, czy ich poziom nasycenia ma być zbliżony, czy jedna z barw ma dominować. W przypadku Ultimate Gray i Illumimating ważne jest zachowanie równowagi. Te dwie tonacje czują się bowiem doskonale w swoim towarzystwie, ale ostateczny efekt zależy od ich odpowiedniego zbalansowania. Zbyt wiele szarych elementów niesie ryzyko uzyskania przygnębiającego wyglądu aranżacji, natomiast żółć w nadmiarze może okazać się męcząca dla oczu i wywoływać rozdrażnienie.

– Chęć wprowadzenia do przestrzeni mieszkalnej kolorów roku 2021 nie oznacza, że powinniśmy się trzymać tylko tych dwóch barw. Śmiało możemy sięgać po inne odcienie (np. brąz i biel), które stonują wystrój i pozwolą odpowiednio wyeksponować elementy w żółci i szarości. Jeśli natomiast zaproponowane przez Pantone kolory nie do końca wpisują się w nasz gust, warto wybrać ich jaśniejsze lub ciemniejsze tony. Potraktujmy wybór instytutu jako wskazówkę, a nie sztywną zasadę. Najważniejsze, by we własnych czterech kątach czuć się komfortowo – dodaje Katarzyna śliwińska.

Kolory roku w każdym wnętrzu

Połączenie barw żółtych i szarych doskonale odnajdzie się we wszystkich pomieszczeniach. Możemy więc kierować się tym motywem w przypadku aranżacji całego domu lub tylko w wybranych wnętrzach. Szarość jest odcieniem neutralnym i doskonale sprawdza się jako baza wystroju, natomiast żółć warto stosować w formie mniejszych lub większych akcentów.