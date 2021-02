Komfort pracy, ekologia i górskie klimaty. Zajrzeliśmy do nowej siedziby BNP Paribas Real Estate

We wrześniu firma BNP Paribas Real Estate zmieniła adres swojej warszawskiej siedziby na biurowiec Prime Corporate Center przy ulicy Grzybowskiej 78. Finalny kształt nowego biura został wypracowany w procesie koncepcyjnym, projektowym i wykonawczym. Zaangażowali się w niego pracownicy agencji ze wszystkich działów, nie tylko tego, który na co dzień doradza w obszarze biur. Jednym z pierwszych kroków w całym procesie było przeprowadzenie w połowie 2019 roku badania workplace’owego.

– Jako BNP Paribas Real Estate chcieliśmy, żeby nowe biuro w stu procentach było nasze, to znaczy pomyślane przez nas, przez nas zaprojektowane oraz urządzone i jak najlepiej do nas dopasowane. To właśnie dlatego, na samym początku z naszego zespołu wybraliśmy 15 ambasadorów, następnie wprowadziliśmy ich w cały proces, zakomunikowaliśmy potrzebę zmiany i przedstawiliśmy ogólną koncepcję tego, gdzie się będziemy przeprowadzać. A jako że były to osoby z różnych działów, to sporo czasu poświęciliśmy na pokazaniu im przykładów dobrych biurowych praktyk w środowiskach pracy firm z naszej branży. Samych ambasadorów poprosiliśmy o pomoc w dopracowaniu szczegółów i wymyśleniu kierunkowych rozwiązań, które po późniejszych pogłębionych badaniach, wywiadach z managerami oraz różnego rodzaju analizach m.in. zajętości biurek czy stylów naszej pracy, przekuliśmy w pewnego rodzaju blueprint – relacjonuje Małgorzata Fibakiewicz, Managing Director, Head of Office Sector & Strategic Projects.

Szkic, oparty na wynikach badań i sugestiach ambasadorów, posłużył za podstawę do sformułowania wytycznych projektowych. Odzwierciedlały one potrzeby oraz oczekiwania pracowników i jednocześnie były punktem odniesienia do stworzenia space planu, a w dalszej kolejności również projektów: budowlanego i wykonawczego. To, na co szczególną uwagę mieli zwrócić projektanci, to ergonomia i komfort pracy, akustyka, spersonalizowany charakter przestrzeni, artystyczny klimat i kwestie związane ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem.

– Za projekt biura była odpowiedzialna Joanna Woźniak – nasza architektka, która na co dzień m.in. doradza naszym Klientom w zakresie funkcjonalnej aranżacji powierzchni i wykonuje dla nich projekty. Joanna w swojej pracy przykłada dużą wagę do jak najwyższej funkcjonalności i jakości elementów wykończenia. Zawsze projektuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To dzięki holistycznemu podejściu Joanny, zdecydowaliśmy się na zastosowanie wielu ciekawych rozwiązań. – podsumowuje Piotr Rusinek, Head of Project & Development Consultancy Department

Komfort i elastyczność pracy

Jednym z priorytetów jakie przyświecały zespołowi BNP Paribas Real Estate było stworzenie środowiska, które umożliwiałoby każdemu pracownikowi komfortową pracę, niezależnie od specyfiki jego zadań. W nowej siedzibie firmy znalazły się zarówno przestrzenie dostosowane do formalnych spotkań, jak i strefy, w których można swobodnie porozmawiać przy kawie: open space'y i miejsca o charakterze coworkingowym, jak również kameralne, jednoosobowe salki do pracy w ciszy i skupieniu.