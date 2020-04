Komfort pracy. Jak zlikwidować jego największych wrogów?

Otoczenie, w jakim pracujemy wpływa na naszą efektywność i wydajność. Wyeliminowanie szczególnie dokuczliwych rozpraszaczy i złodziei czasu przekłada się na jakość oraz szybkość wykonywania przez nas zadań. Wiele osób odczuło to na własnej skórze porównując pracę z domu i z firmy. Kiedy próbujemy się skupić nad realizowaniem swoich zawodowych obowiązków szczególnie potrafią dać się nam we znaki niektóre niedociągnięcia budowlane. Wyjaśniamy, jak skutecznie można sobie z nimi poradzić.

REKLAMA

Pracujemy średnio niecałe dwa tysiące godzin rocznie. Przy czym statystyki wskazują, że wykonując zawodowe obowiązki z domu poświęcamy na to więcej czasu niż gdybyśmy znajdowali się w biurze, bo rozmywa nam się podział czasu na pracę i relaks. Kiedy długo przebywamy w tym samym budynku bardzo istotne stają się dla nas jego zalety (np. dobre nasłonecznienie, usytuowanie blisko innych często przez nas odwiedzanych miejsc), ale też i wady. I o ile w trakcie pracy na niektóre usterki, takie jak np. niedokładnie pomalowane ściany, można przymknąć oko, to pewnych rzeczy nie da się zignorować.

Klimatyzacja

Urządzenia klimatyzacyjne mogą sprawiać niemiłe niespodzianki, zwłaszcza jeśli nie są regularnie serwisowane. Dochodzący z nich nieprzyjemny zapach najprawdopodobniej oznacza, że rozwinęła się tam pleśń albo grzyby i sprzęt trzeba jak najszybciej wyczyścić. Wezwanie osób zajmujących się serwisem urządzenia jest konieczne także wtedy, gdy klimatyzator nie chłodzi tak, jak powinien, mimo że słychać, że pracuje albo w sytuacji, kiedy z jego parownika zaczyna ciec woda. Wśród najczęstszych przyczyn awarii klimatyzacji są zabrudzone filtry powietrza, nagłe skoki napięcia, które mogą spowodować awarię elektroniki, w jaką wyposażone jest urządzenie czy niedrożność przewodów odprowadzających skroploną parę wodną. Może się też okazać, że sprzęt jest nieprawidłowo zamontowany. Nawet najdrobniejszych nieprawidłowości w działaniu klimatyzacji lepiej nie lekceważyć. Pod nadzorem fachowców urządzenie będzie pracowało sprawniej i wydajniej.

Nieszczelne okna

Kiedy wieje wiatr w pomieszczeniu da się odczuć podmuchy powietrza, niekiedy tworzy się przeciąg, a w deszczowe dni na parapecie zbiera się wilgoć - i to wszystko przy zamkniętych oknach. Wtedy z dużym prawdopodobieństwem problemem jest ich szczelność. Najczęściej zdarza się to w starych obiektach, tworzonych w czasie, gdy wymagania co do termoizolacji okien nie były tak wysokie jak dzisiaj. Niestety, ta usterka może pojawić się też w nowych budynkach. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne. Możliwe, że uszczelki skurczyły się lub pękły, podczas montażu źle wymierzono ościeża i nie pasują one do rozmiaru okien albo skrzydło jest niewystarczająco dociśnięte do ramy. W zależności od źródła kłopotu rozwiązania też mogą być wielorakie. Czasem wystarczy samodzielna regulacja okna, w innych sytuacjach potrzebne są fachowe poprawki specjalistów. W skrajnych przypadkach konieczna może się okazać wymiana okien.