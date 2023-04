Komfortowe biuro z industrialnym duchem. Zaglądamy do biura Grape Up w Krakowie projektu pracowni Iliard

Jak połączyć lekkość i przyjazność przestrzeni z industrialnym, loftowym wnętrzem? Znają na to odpowiedź architekci z Iliard. Pracownia zaprojektowała biuro Grape Up w krakowskim kompleksie Loft Park.

Dawna fabryka Peterseima w krakowskiej dzielnicy Grzegrzółki po renowacji oferuje komfortowe biura z industrialnym duchem.

Biuro Grape Up, położone w kompleksie Loft park, zostały zaprojektowane przez Iliard Architecture & Interior Design.

Biuro łączy nowoczesność z dawną historią budynków.

Biuro Grape Up mieści się krakowskim kompleksie Loft Park, który został ostatnio poddany renowacji, fot. Tomasz Osiak, dzięki uprzejmości HOOF

Biuro Grape Up, firmy konsultingowo technologicznej z branży IT, zajmuje powierzchnię 1,5 tys. mkw. i składa się z parteru oraz antresoli. W dolnej części zapewniona została otwarta przestrzeń z miejscami do wspólnej pracy i spotkań, a także gabinety przeznaczone dla osób potrzebujących ciszy i skupienia oraz sale spotkań i sale konferencyjne. Na antresoli znajdują się otwarta przestrzeń z miejscami pracy o charakterze open space, pomieszczenie z częścią kuchenno-jadalnianą oraz strefa chill-out, które integrują, pobudzają i pozwalają znaleźć przestrzeń do odprężenia w codziennej pracy.

Szkło, drewno i dużo zieleni

We wnętrzach, które cechuje typowo fabryczny klimat, projektanci wprowadzili jako dominujący materiał szkło zapewniające lekkość, przestronność i transparentność. Przyjazność podkreśla wszechobecna roślinność, której zadaniem jest także ożywienie poprzemysłowego wnętrza. W części jadalnej, przy obszernym stole, znajduje się największe w biurze drzewo oliwne, a pozostałe części biura wypełniają liczne donice z przyjaznymi dla zdrowia pracowników roślinami. Zielone akcenty znajdują się także na części podłóg, gdzie z uwagi na brak dostępu do światła dziennego, nie można wprowadzić naturalnej roślinności.

Jak połączyć lekkość i przyjazność przestrzeni z industrialnym, loftowym wnętrzem? Iliard prezentuje wnętrza Grape Up w krakowskim kompleksie Loft Park, fot. Tomasz Osiak, dzięki uprzejmości HOOF

W biurze, poza zielenią dominuje połączenie bielonego i naturalnego drewna z szarościami, grafitem i czernią oraz dodającymi energii czerwonymi akcentami. W ten sposób architektom udało się połączyć zastane w biurze beton, stal, otwartą więźbę dachową z wyeksponowanymi podsufitowymi instalacjami z nowoczesnym, nadającym energii wnętrzem biurowym. Dla podkreślenia industrialnego charakteru miejsca architekci zdecydowali się wprowadzić do wnętrz cegłę, która doskonale koresponduje z głównym materiałem, jaki został wykorzystany do budowy starej fabryki.

Klient postawił przed nami zadanie stworzenia atrakcyjnej, przyjaznej do pracy przestrzeni, w której dominuje swoboda i nieformalny na co dzień klimat. Dodatkowo inwestor oczekiwał transparentności, otwartości i rozległej, otwartej przestrzeni wspólnej, w której pracownicy mogą się spotykać, wymieniać pomysły i wspólnie spędzać czas, a także regenerować się w strefach odpoczynku – mówi Dominika Stygar z pracowni Iliard Architecture & Interior Design.

Zależało nam, aby biuro w jak największym stopniu ożywić, nadać mu charakter przyjazności i przytulności oraz wprowadzić szereg miejsc, w których pracownicy mogą komfortowo pracować i spędzać czas wolny. To wszystko chcieliśmy uzyskać w typowo industrialnej, początkowo bardzo surowej przestrzeni, którą musieliśmy ujarzmić i stworzyć z niej wysokiej klasy biuro dla pracowników z branży IT, którzy potrzebują wzajemnej inspiracji, energii i kreatywności, a także skupienia i wyciszenia - dodaje.