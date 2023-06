Komnaty Marii Teresy inspiracją do najnowszej kampanii Swarovski

Swarovski prezentuje nową kampanię reklamową marki autorstwa fotografa mody Stevena Meisela. Za pomysł odpowiada dyrektor kreatywna Giovanna Engelbert, a za wcielenie go w życie — makijażystka Dame Pat McGrath, która stworzyła prawdziwie wizjonerską stylizację.

Celem kampanii Metamorphosis jest uhonorowanie radości płynącej z wyrażania swojej indywidualności oraz kryształów mających niesamowitą zdolność do przeobrażania się. Przedstawia ona stworzenia nie z tego świata, które obrazują biżuteryjne rodziny marki Swarovski: Florere, Idyllia, Gema, Dextera i Millenia. A jest to obraz przepiękny, fantastyczny, nasycony artyzmem Pat McGrath i wykorzystujący motywy tropikalnych roślin i zwierząt.

Meisel wkomponowuje kultowe biżuteryjne wzory marki Swarovski w swoje wyjątkowe obrazy przedstawiające cztery niezwykłe postaci: Motyla, Papugę, Ananasa i Żółwia. Każda z nich stanowi uosobienie radosnej ekstrawagancji i cudowności świata przyrody.

Kampania czerpie inspirację z austriackiego dziedzictwa marki Swarovski, sięgając jednocześnie do magicznych, kwiecistych komnat cesarzowej Marii Teresy, które znajdziemy w wiedeńskim pałacu Schönbrunn z XVIII wieku.

- Te pokoje Marii Teresy odzwierciedlają jej marzenia i sny. To feeryczne przestrzenie z muralami przedstawiającymi egzotyczną florę i faunę z całego świata, połączoną w jednym malunku, chociaż w rzeczywistości gatunki te nie miałyby szansy dzielić tego samego środowiska. Chciałam stworzyć zaczarowany, kryształowy ogród na podobnej zasadzie: co prawda nie istnieje on w naturze, ale przynosi taką samą radość - powiedziała Giovanna Engelbert, dyrektor kreatywna marki Swarovski.