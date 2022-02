Konior Studio przerobi katowicki Supersam. Będzie śląska Hala Koszyki!

Centrum handlowe Supersam w Katowicach przejdzie metamorfozę. Za projekt przebudowy odpowiada autor budynku - Tomasz Konior, zaś za wystrój - wrocławska pracownia 3XA. W obiekcie pojawi się nowoczesna strefa restauracyjna, a także powierzchnia biurowa.

- Ten projekt będzie unikatowy - mówił podczas Property Forum Śląsk Maciej Gołębiewski, Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland. - Będzie to ciekawy, wielofunkcyjny obiekt, w którym zarówno będzie można pracować, jak i spędzić czas, zrobić zakupy. Wszystko w centrum miasta - dodaje.

Supersam jest wielofunkcyjnym obiektem łączącym ofertę usługowo-handlową z powierzchniami biurowymi, położonym w samym centrum Katowic. Oferuje blisko 23 000 mkw. powierzchni komercyjnej.

- Zmieniając Supersam odpowiadamy na potrzeby i trendy rynkowe. W handlu stawiamy na specjalizację w zakresie codziennych zakupów, a dodatkowo rozszerzamy część biurową, wzmacniając wielofunkcyjny charakter naszej nieruchomości - mówi Barbara Wójcik, Senior Asset Manager w Globalworth Poland.

Nowoczesne biura w Supersamie

Najwięcej zmian szykuje się na pierwszym piętrze Supersamu, gdzie powstanie nowoczesna przestrzeń biurowa, oferująca największą i najwyższą powierzchnię pracy na jednej kondygnacji w Katowicach.

Najciekawszym elementem jej wystroju będzie wielka zielona ściana, stworzona z kilkudziesięciu gatunków roślin. Oprócz walorów estetycznych, będzie mieć również właściwości zdrowotne - pozytywnie wpływając na samopoczucie pracowników, a także oczyszczając powietrze z toksyn, produkując tlen i nawilżając. Będzie to jedna z największych tego typu instalacji na Śląsku.

W budynku najemcy biurowi do użytku będą mieć m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, które zostaną udostępnione też wszystkim gościom budynku, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a w niedalekiej przyszłości także usługi carsharingu.

- W budynku wdrożymy też dedykowaną aplikację Globalworth, dzięki której pracownicy będą mogli korzystać z bezdotykowego dostępu do biura, przywołać windy przez swój smartfon, otworzyć szlaban do parkingu czy zarezerwować salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe. Nie zapominamy o ekologii, dlatego już teraz Supersam może się poszczycić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, a także zasilaniem w 100% zieloną energią. Jeśli dodamy do tego znakomitą lokalizację w ścisłym centrum miasta, obok rynku i głównych ulic śródmieścia, otrzymamy jeden z najlepszych adresów biurowych w Katowicach - zapowiada Łukasz Duczkowski, Head of Investments w firmie Globalworth Poland, która jest właścicielem i zarządcą Supersamu.

Nowa oferta restauracyjna - Kopalnia Smaków

Ważnym elementem przemian w Supersamie będzie też nowa i większa strefa restauracyjna, która stanie się ciekawą alternatywą dla typowych food courtów. - Zdecydowaliśmy, że nie chcemy rywalizować z dużymi galeriami handlowymi. Obraliśmy inną strategię rozwoju Supersamu, naszym zdaniem lepiej odpowiadającą na postpandemiczną rzeczywistość. Jako właściciel tak kultowych budynków, jak warszawska Hala Koszyki czy wrocławska Renoma, mamy duże doświadczenie w tego typu wielofunkcyjnych projektach, które wykorzystamy również w Supersamie - dodaje Barbara Wójcik.