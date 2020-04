Koronawirus: inteligentne dyspensery zmienią miasta?

Wydaje się, że pandemia na zawsze zmieniła sposób funkcjonowania użytkowników w przestrzeni publicznej. Pojawiają się nowe potrzeby zachowania higieny w miejscach publicznych. - Rolą projektanta jest dynamiczne odpowiadanie na potrzeby otoczenia – mówi Jarosław Markiewicz, designer wzornictwa przemysłowego Enovio. Właśnie taki był projekt dyspensera. Pojawiła się nowa potrzeba, dlatego wymagała zupełnie nowej, nieznanej dotychczas odpowiedzi.

Designer Jarosław Markiewicz zaprojektował Enovio Dyspenser – inteligentny miejski dystrybutor płynu antybakteryjnego. Produkt jest urządzeniem autonomicznym, a energia do obsługi jest w pełni zielona i pochodzi ze Słońca. Umożliwia to ustawienie go na zewnątrz budynku w każdym praktycznie miejscu, niezależnie od odległości od sieci elektrycznej. Zasilanie poprzez specjalnie zaprojektowany panel fotowoltaiczny pozwala też na zmianę lokalizacji urządzenia, można je łatwo przestawiać w nowe miejsce. Akumulatory zasilające dozownik są doładowywane każdego dnia i nie wymagają dodatkowej uwagi. Dozownik wykonany jest ze stali nierdzewnej. Dyspenser uruchamiany jest bezdotykowo, podawanie płynu aktywuje czujnik zbliżeniowy.

Dyspenser może być ustawiony w parku, na chodniku przy ulicy, przed wejściem do budynku: centrum handlowego, hali sportowej, biurowca, hotelu, szpitala, urzędu. W jednym urządzeniu mieści się pojemnik 5 litrowy, wystarczający dla 2,5 tysiąca użytkowników. Jedyną czynnością obsługową jest wymiana pustego pojemnika płynu na pełny. Potrzebę takiej wymiany sygnalizuje użytkownikowi czujnik znajdujący się wewnątrz dozownika. Powiadomienia przychodzą automatycznie, urządzenie jest wyposażone w mikrokomputer, który informuje za pośrednictwem internetu bezprzewodowego o poziomie napełnienia pojemnika. Dzięki temu użytkownicy mają nieprzerwany dostęp do płynu antybakteryjnego, a administracja ma pełną kontrolę i wygodę obsługi. Produkt ma budowę modułową – może funkcjonować zarówno w wersji naściennej, jak i w parze z koszem lub drugim dyspenserem. Dodatkowym walorem jest futurystyczny design i wandaloodporna obudowa.

Rolą projektanta jest dynamiczne odpowiadanie na potrzeby otoczenia – mówi Jarosław Markiewicz – designer wzornictwa przemysłowego Enovio. Właśnie taki był projekt dyspensera. Pojawiła się nowa potrzeba, dlatego wymagała zupełnie nowej, nieznanej dotychczas odpowiedzi. Nie wiemy do końca jak rozwinie się obecna sytuacja, jak na nasze życie wpłyną obecne doświadczenia, ale z pewnością łatwość z jaką rozprzestrzeniają się wirusy wpłynie w dużym stopniu na świadomość społeczeństwa. Co ciekawe higiena w przestrzeni publicznej jest tematem praktycznie nietkniętym projektowo, brakowało dotychczas rozwiązań zapewniających łatwą dezynfekcję bez konieczności korzystania z jednorazowych chusteczek lub własnego płynu a przecież nie tylko bakterie koronawirusa mogą być przenoszone na naszych dłoniach. Co prawda istnieją rozwiązania do stosowania wewnątrz budynków - na ścianach, ale nikt dotąd nie zaprojektował urządzenia, które będzie mogło funkcjonować w przestrzeni publicznej. Projektując urządzenie – twierdzi Jarosław Markiewicz - chciałem stworzyć rozwiązanie, które będzie łatwo dostępne dla każdego, tutaj z pomocą przyszła fotowoltaika, którą na co dzień integrujemy z innymi produktami Enovio. W przypadku dyspensera ma ona bardzo ważną rolę, zasila czujnik zbliżeniowy, pompkę dozującą płyn oraz czujnik wypełnienia informujący o kończącym się płynie. Dzięki temu nasze urządzenie jest autonomiczne a automatyczne powiadomienia pozwolą utrzymać płynność w działaniu. Mam nadzieję, że stworzone przez nas rozwiązanie zostanie z nami na dłużej a nie będzie tylko chwilową odpowiedzią na obecny problem, tego typu urządzenia powinny być integralną częścią otaczającej nas przestrzeni ponieważ odpowiadają na jedną z naszych podstawowych potrzeb - poczucie bezpieczeństwa.