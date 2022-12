Kraków Airport z nową przestrzenią Business Lounge. Tak się prezentuje!

Na lotnisku Kraków Airport otwarto wczoraj dwupoziomowy salon business lounge. Podróżujący znajdą w nim miejsce do odpoczynku, pracy i biznesowych spotkań.

Nowy salon Business Lounge zlokalizowany jest w części zastrzeżonej lotniska, na przeciwko gate-u 2.

Liczący 850 m kw. obiekt jest dedykowany dla podróżujących do krajów strefy Schengen i Non Schengen.

Z przyjemnością obserwujemy jak na krakowskim lotnisku konsekwentnie odradza się ruch pasażerski, w tym biznesowy, tak ważny dla rozwoju gospodarczego Krakowa i Małopolski - powiedziała Natalia Vince, rzecznik prasowy Kraków Airport.

W nowym Business Lounge podróżujący znajdą miejsce do odpoczynku, pracy i biznesowych spotkań. fot. mat. prasowe Kraków Airport

W nowym Business Lounge pasażerowie mogą znaleźć komfortowe miejsce do odpoczynku, pracy i biznesowych spotkań - dodała Natalia Vince.

Podróżujący do krajów strefy Non Schengen są zobligowani do przejścia do punktów kontroli paszportowej, tak więc powinni opuścić salon z odpowiednim zapasem czasu, tak by zdążyli poddać się wymaganej kontroli granicznej (odległość ok. 2 minuty pieszo).