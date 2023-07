Krakowski hotel zaprasza do celebrowania atmosfery Starego Kleparza

Stary Kleparz to najstarsze działające w Krakowie targowisko i miejsce kultowe. Stało się inspiracją dla designu nowej odsłony bufetu śniadaniowego w sąsiadującym hotelu Mercure Kraków Stare Miasto.

REKLAMA

Hotel Mercure Kraków Stare Miasto przygotował nową odsłonę bufetu śniadaniowego.

Design bufetu nawiązuje do sąsiedniego targowiska Starego Kleparza, gdzie potrawy prezentowane są w garneczkach czy słojach.

Centralnym elementem bufetu jest stara waga, specjalnie zamówiona na potrzeby hotelu.

Świeże owoce są prezentowanych na straganie targowym specjalnie zaprojektowanym dla Mercure Kraków Stare Miasto.

Stary Kleparz to kultowe miejsce i najstarsze działające targowisko w Krakowie.

Miejski klimat Krakowa już od samego rana serwuje Mercure Kraków Stare Miasto, zapraszając gości do celebrowania lokalnych przysmaków na śniadaniu inspirowanym atmosferą Starego Kleparza. To kultowe miejsce jest najstarszym działającym targowiskiem w Krakowie i znajduje się tuż za hotelem.

W ramach programu marki Mercure – Discover Local, goście Mercure Kraków Stare Miasto mają wyjątkową okazję spróbować regionalnych dań oraz napoi, odkrywać lokalne dziedzictwo i tradycje, a także poznawać miasto od jego prawdziwej, tętniącej życiem strony.

W ramach programu marki Mercure – Discover Local, goście Mercure Kraków Stare Miasto mają wyjątkową okazję spróbować regionalnych dań oraz napoi. fot. mat. prasowe

Tym razem hotel przygotował nową odsłonę bufetu śniadaniowego, którego design nawiązuje do sąsiedniego targowiska, gdzie potrawy prezentowane są w garneczkach czy słojach. Dania ciepłe serwowane są w żeliwnych kociołkach a napoje w różnorakich butelkach. Do podawania warzyw wykorzystywane są durszlaki a deski, patelenki i stolnice używane są do oryginalnego serwowania wielu innych produktów śniadaniowych.

Wśród ciekawych elementów wystroju bufetu znajdziemy także puszki z przetworami czy drewniane wałki z logotypem hotelu w formie grawerów. Przy jednym z bufetów dostrzeżemy także podwieszone kosze wiklinowe z wyborem bagietek i chlebów różnego rodzaju a świeżo wypiekane bułki umieszczone są w przeźroczystych szufladach. Centralnym elementem bufetu jest z kolei majestatyczna, stara waga, specjalnie zamówiona na potrzeby hotelu – wylicza Tomasz Schweda, Dyrektor Generalny Mercure Kraków Stare Miasto.

Wraz z rozpoczynającym się sezonem letnim asortyment bufetu powiększył się dodatkowo o szeroki wybór świeżych, polskich owoców prezentowanych na straganie targowym. Ten specjalne zaprojektowany dla Mercure Kraków Stare Miasto mebel o charakterze przenośnego stoiska targowego dopełnia unikatowy charakter lokalnego targowiska i skupia wokół siebie wielu zaciekawionych gości.

Dopełnieniem śniadania jest szeroki wybór produktów zdrowej żywności, produktów bezglutenowych czy dań wegańskich, w tym możliwość własnego przygotowania świeżego soku z lokalnych warzyw i owoców. W weekendy goście mogą skosztować także lokalnego cydru z małopolskiej Piwnicy Lorka, wyprodukowanego z jabłek z najstarszych sadów rosnących w Beskidzie Wyspowym.