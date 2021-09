Kreatywna przestrzeń do pracy. Nowa siedziba SYZYGY i Ars Thanea w Warszawie

Tu kreacja idzie w parze z technologią, a eklektyczny design podkreśla energię i innowacyjność. Nowe środowisko pracy agencji SYZYGY i Ars Thanea to projekt firmy doradczej Colliers.

Zespół ekspertów Colliers ds. strategii i projektowania przestrzeni pracy zmierzył się z wyzwaniem relokacji dwóch dynamicznie rozwijających się spółek z obszaru nowych technologii i reklamy. SYZYGY i Ars Thanea to bliźniacze agencje digitalowe tworzące marketingowe rozwiązania technologiczne. SYZYGY zajmuje się projektowaniem i programowaniem aplikacji webowych oraz platform e-commerce, a Ars Thanea to studio design&craft, które tworzy materiały wizualne dla globalnych marek, takich jak Nike, Coca-Cola, Huawei, Adidas, HBO czy Ford. Ich nowe środowisko pracy miało podkreślić eklektyzm ich działalności i połączyć kreatywność z innowacją.

- Środowisko pracy organizacji definiujemy jako narzędzie biznesowe, które spełnia określone strategiczne cele firmy. Podobnie, było z projektem SYZYGY i Ars Thanea. Wspólnie z klientami wyznaczyliśmy cel projektu - stworzenie przestrzeni odpowiadającej na potrzeby dynamicznej pracy programistów i działów kreacji. Firmy potrzebowały nowoczesnej i ergonomicznej przestrzeni do rozwoju biznesowego, zachowującej jednocześnie dotychczasowy kameralność i atmosferę miejsc, które dba o potrzeby ludzi, w którym każda osoba czuje się komfortowo i swobodnie – mówi Dorota Osiecka, Dyrektor działu Workplace Innovation w Colliers.

Przemyślany podział stref

Na powierzchni ponad 1300 mkw. zaprojektowano układ przestrzenny, który zapewnia komfort pracy i swobodę przemieszczania się. Strefy pracy podzielono na niewielkie open space’y dla zespołów od 8 do 10 osób, w których poszczególne stanowiska zostały oddzielone od siebie zasłonami akustycznymi. Wysoki standard akustyczny i brak dystrakcji zapewnia także sufit z wełny mineralnej nad stanowiskami pracy. Umożliwia to zaspokojenie aktualnych potrzeb pracowników – pracy w skupieniu lub zespołowej. Aby zapewnić płynność wykonywania obowiązków, także w formie hybrydowej, przestrzeń została wyposażona w wysokiej jakości sprzęt AV.

Strefy pracy indywidualnej przedzielone są stołami projektowymi do pracy kolaboracyjnej, przestrzeniami do odpoczynku – tzw. chillout spaces - i innymi miejscami do użytku wspólnego. Dodatkowo, zaprojektowano dużą liczbę małych i średnich salek spotkań, gdyż to właśnie z ich brakiem ludzie borykali się dotychczas.

- Wspomaganie budowania relacji międzyludzkich i kształtowanie społeczności było jednym z kluczowych zadań nowego biura. W odpowiedzi - oprócz przestrzeni do współpracy nad projektami –zaprojektowaliśmy dużą, socjalną kuchnię, którą połączono ze strefą chillout. To przestrzeń gdzie, pracownicy mogą zjeść lunch lub wypić kawę, ale także zorganizować nieformalne spotkania i celebrować ważne momenty, zarówno osobiste, jak i firmowe sukcesy – mówi Zuzanna Jaszczuk, Senior Architect w Colliers.

Feria kolorów